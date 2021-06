Draisaitl: Česi pôjdu ďaleko. A Slováci? Nemajú na výber, musia postúpiť

Je otcom jedného z najlepších útočníkov NHL súčasnosti. Narodil sa v Karvinej. S hokejom začal v Opave. Do 13 rokov vyrastal v Československu. Potom s rodičmi emigroval do Nemecka, kde odohral 17 sezón v najvyššej súťaži. Zaradil sa medzi legendy nemeckého hokeja.

Veľké prekvapenie pre mňa je, že do play off nedokázali zo skupiny postúpiť Švédi. S tým asi nikto nepočítal.

Keď som prišiel do Bratislavy, bol kapitánom a nemal som najmenší dôvod na tom niečo meniť. Už to naznačuje, že mal v tíme výraznú rolu. Nielen na ľade, ale predovšetkým v šatni. Považujem ho za vynikajúceho hokejistu, výraznú osobnosť a sme veľmi radi, že ho máme v tíme.

Z toho, čo som videl, som presvedčený, že Dávid odvádza v slovenskom tíme veľmi dobrú prácu. Robí presne to, čo od neho tréneri vyžadujú. Je to hráč, na ktorého sa dá stopercentne spoľahnúť.

Slováci sa po ôsmich rokoch prebojovali do štvrťfinále. Majú dostatočnú kvalitu na to, aby si zahrali aj o medaily?

Priznám sa, že asi pred štyrmi rokmi, keď som bol trénerom v Kolíne sme mali veľký záujem o Jakuba Vránu. Veľmi sme ho chceli mať v tíme, ale napokon to nevyšlo. Následne sa mu podarilo vybojovať si stabilné miesto v tíme Washington Capitals, s ktorým získal Stanley Cup. To sú príbehy, ktoré mňa ako trénera vždy potešia. Sám som zvedavý, aké výkony ukáže v ďalších zápasoch na MS, v ktorých sa už bude hrať o všetko.

Ak sa nejaký tím v úvode turnaja vytrápi a horko-ťažko aj s odretými ušami postúpi do play off, môže v ňom pozitívne prekvapiť. Verím, že to bude platiť aj pre český tím a dostane sa ďaleko.

S mentalitou a tímovým poňatím hry sú pre každého veľmi nebezpečným súperom. Osobne si myslím, že im posledný zápas s Lotyšskom, ktorý vyhrali tesne 2:1, dodá obrovskú motiváciu do play off.

Aj u Nemcov platí to, čo u Slovákov. Nemecký hokej dokázal v poslednom čase vyprodukovať viacero hráčov, ktorí dokážu hrať na najvyššej úrovni. Na MS v Rige majú talentovaných chlapcov a to im ešte niektorí chýbajú.

V nemeckom tíme už tradične prevažujú pracovití hráči. Kto je z vášho pohľadu najväčšou hviezdou tímu?

V Nemecku to nikdy nebolo o veľkých menách a individualitách a myslím si, že ani nikdy nebude. Vždy to majú postavené na tíme ako celku. Sledoval som ich zápas s Kanadou. Môžem povedať, že som nevidel tím, ktorý by dokázal zblokovať toľko striel a hrať tak obetavo, ako práve Nemci. To je ich zaručená cesta k úspechu. Navyše majú v tíme aj potrebnú kvalitu aby sa dokázali dostať na šampionáte ďalej.

Vo štvrťfinále sa Nemci stretnú so Švajčiarskom, ktoré je favoritom. V čom môže mať švajčiarsky tím navrch a ako vidíte šance Nemcov na postup?

Bude to zaujímavý zápas. Švajčiari majú viac individuálneho talentu. Rozhodne však Nemci nie sú bez šance na postup. Verím, že to bude vyrovnaný duel.

Kto je pre vás najväčším favoritom na postup do finále MS?

Z toho, čo som mal možnosť vidieť, asi Rusi. Ak by som si mal vybrať na základe sympatií tak by ma potešilo finále Nemecko – Slovensko.