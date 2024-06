Dva zápasy v rýchlom slede v kvalite Ligy majstrov. Kto z našich hráčov je na to zvyknutý?

V prvom polčase v mojich očiach vyčnieval súboj dvojice Lobotka vs. Sudakov. Sudakov mal v mojom ponímaní veľmi špeciálne úlohy: pri vysokom bránení mal na starosti to, aby Lobotka nemal pokoj na rozohrávku, bol v jeho blízkosti, napádal ho, alebo bol pred ním.

No keď išla rozohrávka od Ukrajiny, tak si chodil po loptu až k vlastným obrancom. V závere polčasu už za ním Lobotka prestal chodiť. Nevieme, či to bol taktický zámer trénera, alebo to bolo rozhodnutie Stana Lobotku, že už sa na to necítil, aby s ním behal od vlastnej brány k jeho bráne.

Ukrajinci tak mali viac priestoru na rozohrávku. Sudakov sa dokázal otočiť, pozrieť sa, prenášať loptu s úplným pokojom a začali sme mať veľké problémy.