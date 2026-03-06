Šance na výmenu Nemca rastú, záujem má mnoho tímov. New Jersey má jasno, čo za neho chce

V zámorskej NHL sa dnes (6. marca) končí obdobie prestupov. Manažéri môžu meniť svojich hráčov len do 21:00 stredoeurópskeho času.
Čím ďalej, tým viac sa v spojení s možnou výmenou skloňuje aj meno slovenského obrancu Šimona Nemca, ktorý v posledných dňoch zmenil aj svojho agenta.
Agenta J.P Berryho vystriedal za Craiga Ostera, ktorý zastupuje napríklad aj Connora Bedarda, bratov Tkachukovcov či Erika Černáka.
22-ročný hráč New Jersey v klube stále nedostal plný priestor a o herné minúty zápasí s Dougiem Hamiltonom či Lukeom Hughesom.
Rodákovi z Liptovského Mikuláša navyše po sezóne končí kontrakt a stane sa obmedzeným voľným hráčom. S určitosťou ho čaká navýšenie doterajšej zmluvy.
Zámorský expert Pierre LeBrun, ktorý sa špecializuje na výmeny, naznačil, že zástupcovia Nemca by mohli požadovať podobný kontrakt, aký má Luke Hughes. Ten poberá 9 miliónov dolárov ročne.
Devils však nemajú veľký priestor pod platovým stropom a aj preto sa spomína možnosť výmeny Nemca.
Hoci sa výmena Nemca v poslednom období príliš nespomínala, magazín The Athletic ho deň pred uzávierkov prestupov zaradil vo svojom rebríčku kandidátov na výmenu na vysoké štvrté miesto.
Experti mu pridelili trhovú hodnotu na úrovni dva milióny dolárov.
Na "trade boarde" kanadského portálu TSN mu patrí 12. miesto.
S myšlienkou, že Nemec môže svoj klub pred uzávierkou výmen opustiť, prišiel ako prvý LeBrun. Na sociálnej sieti uviedol, že záujem má mnoho klubov, ale meniť ho nebudú za každú cenu.
Viac o tom hovoril aj pre televíziu TSN: "Nemôžem vám sľúbiť, že ho vymenia, ale zástupcovia New Jersey sa rozprávali s ďalšími tímami o Nemcovi celý týždeň.
Veľký trejd sa uskutoční jedine v prípade, keď by za Nemca získali útočníka do prvého útoku, ideálne centra, ktorý by rozšíril ich ofenzívnu skupinu. To je ich požiadavka," povedal LeBrun.
Kanadský insider Elliotte Friedman zase uviedol, že New Jersey ponúka mužstvám všetkých svojich obrancov okrem Lukea Hughesa a Bretta Pesceho.
Práve Nemec by však mohol priniesť najlepšiu protihodnotu.
"Bolo by jednoduchšie vymenovať tímy, ktoré sa neozvali, ako tie, ktoré sa ozvali, pretože veľmi zriedkavo sa deje, že hráč ako Nemec je dostupný na trhu," dodal LeBrun.
"Ak ho nevymenia teraz, je možné, že sa o tom budeme baviť opäť v júni."
Šimon Nemec v aktuálnej sezóne odohral 48 zápasov, v ktorých nazbieral 21 bodov za 9 gólov a 12 asistencií.
