Ešte sme nič nedosiahli, varuje Calzona. Je zbytočné hovoriť o nás troch, dodáva Duda

DÜSSELDORF. Majú to výborne rozohraté, ale ešte nič nedosiahli. Na tom sa zhodli tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona a stredopoliar Ondrej Duda pred zápasom s Ukrajinou.

Slováci nastúpia na EURO 2024 v piatok o 15.00 v druhom kole skupinovej fázy proti Ukrajine.

V prípade víťazstva by si už zabezpečili postup do osemfinále, no šancu na postup nestratia ani v prípade prehry.

V prvom kole totiž senzačne zdolali Belgicko, ktoré patrí k favoritom turnaja a je tretí najlepší tím v rankingu FIFA.