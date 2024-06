Hra Ukrajiny je dvojsečná zbraň. Bude to pre nás veľká výhoda, verí Hancko

Triumf v piatkovom zápase by priniesol Slovákom tretí postup do vyraďovacej fázy na veľkom turnaji a zároveň prvý po ôsmich rokoch.

Ten predviedol v pondelok kľúčový zákrok, keď na bránkovej čiare nahradil Martina Dúbravku. Jeho Feyenoord si zmeral sily so Šachtarom Doneck vlani v osemfinále EL, prvý zápas sa skončil nerozhodne 1:1, no v druhom holandský tím prevalcoval súpera vysoko 7:1.

Vidno bolo aj Juraja Kucku, ktorý ešte niekoľko dní pred ME laboroval so zranením ramena. Spolu so zvyškom tímu dokázali dobre pressovať, zaskočiť Belgičanov a v konečnom účtovaní získať tri body. Niečo podobné by mohlo platiť aj na Ukrajincov.

"Ich hra je podľa mňa taká dvojsečná zbraň. Ukrajinci nechcú veľmi nabehávať, aj keď majú behavých útočníkov a krídla. Chcú hrať takmer všetko po zemi a Rumuni urobili na tom zápas a dali dva fantastické góly spoza šestnástky. Bude to pre nás veľká výhoda," zhodnotil Hancko.