Pasivitou sme Ukrajine pomohli, zhodli sa hráči. Calzona: S výkonom som spokojný

FRANKFURT. Prvé reakcie slovenských futbalistov po prehre 1:2 s Ukrajinou v druhom zápase v skupine E na EURO 2024 (ME vo futbale 2024). Milan Škriniar, obranca a kapitán Slovenska: Prvý polčas bol lepší ako druhý. Veľká škoda. Neboli sme v druhom polčase aktívni tak ako sme si vraveli v šatni. Že ich musíme dostať pod tlak. Je to veľká škoda, že sme si nechali ujsť takúto šancu. Musíme si povedať, čo musíme zlepšiť. Ako náhle sme prestali plniť úlohy, tak sa dostávali za našu obranu.

Do druhého polčasu nastúpili inak. Ukrajine išlo o všetko. Snažili sa zo všetkých síl. Pripravovali sme sa na to, ale v tom nebola chyba. Najväčšia chyba bola v tom, že sme neboli aktívni v pressingu a nechávali sme im lopty. Ťažko sa to potom bránilo.

Ivan Schranz, strelec gólu Slovenska: Dobre sme začali, ale postupom času sme strácali pôdu pod nohami. Nechávali sme Ukrajine viac času, aby podnikala rýchle kontry a napádala náš priestor za obranou. Nezvládli sme to, dostali sme dva góly. Tento zápas je to za nami. Do tretieho zápasu si ideme po postup. Radosť po mojom góle bola obrovská. Ale teraz nám ten gól nič nedáva. Je to smutné. Pozitívum je, že sme mali šance a budeme na tom stavať do ďalšieho zápasu. Ukrajinci majú tiež skvelý tím, čo dnes ukázali. My sme im však dnes pomohli tým, že sme nehrali tak, ako sme chceli. Ešte sa však o postup pobijeme.

Martin Dúbravka, brankár Slovenska: Je to frustrujúce. Prvých 35 minút sme kontrolovali hru, mali sme príležitosti, aby sme skórovali a mohli sme dať viac ako jeden gól. Po prestávke to bol iný obraz. Ukrajinci ztlačili, išli si za tým, strelili kontaktný gól. Ten im dodal veľa síl a pre nás to bolo náročné. Ukrajna vedela, že po prestávke niečo musí zmeniť. Bola to ich posledná šanca. Riskovali, my sme sa stiahli. Oni využili skúsenosti a kontaktý gól im dodal veľa síl.