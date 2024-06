Borbély: Možnosti Calzonu sú limitované. Lobotka nie je Copperfield, potrebuje alternatívu

Po tej senzačnej výhre nad Belgickom prišla akási studená sprcha v podaní Ukrajiny, ktorá zdolala slovenských futbalistov výsledkom 2:1, keď otočila nepriaznivý stav duelu z prvého polčasu z 0:1. Ako by ste zhodnotili výkon slovenského tímu v zápase proti Ukrajine?

Slovenská futbalová reprezentácia mohla už v druhom zápase na EURO 2024 rozhodnúť o postupe do osemfinále, ale všetko je inak.

Smútok hráčov Slovenska po prehre s Ukrajinou v zápase skupiny E na EURO 2024 (ME vo futbale). (Autor: TASR/AP)

Bol to veľmi dobrý pohľad, pretože sme tam videli veľmi dobrú, by som povedal aj modernú, hru. Škoda, že sme len jeden gól dali, pretože tam aj ďalšia gólová šanca.

Preslávil ho originálny štýl (spolu)komentovania, pri ktorom mnoho fanúšikov siaha po slovníku cudzích slov. Vďaka nemu sa stal hviezdou internetu aj televíznych reklám. V prvom rade je to však človek, ktorý miluje futbal a futbalu rozumie. Známy futbalový expert LADISLAV BORBÉLY ponúka na Sportnet.sk postrehy z EURO 2024. Nájdete ich aj na youtubovom kanáli Sportnetu, sociálnych sieťach a tiež ako podcast.

Ukrajinci začali byť omnoho agresívnejší, aj fyzicky a aj pohybovo, vytvárali ešte väčší tlak a my sme naopak trošičku strácali v tých jednoduchých kombináciách ľahké lopty a oni jednoduchými kontrami štyroch či piatich hráčov získali sebavedomie, ktoré sme my naopak strácali.

Toto sa veľmi výrazne prejavilo po prvom góle, ktorý sme dostali, kde si myslím, že bola absolútne zbytočná chyba Juraja Kucku teste pred šestnástkou súpera.

Tie striedania nepriniesli požadovaný efekt. Bol som prekvapený, že odišiel z ihriska Duda, ktorého výkon nebol taký ako proti Belgicku, ale stále bol alternatívou pre Stanislava Lobotku, od ktorého sa odvíjala hra.

Týmto sa potvrdilo, že základná zostava tímu je silná, opodstatnená a pokiaľ tam príde k početným zmenám, tak to má dosť negatívny vplyv na herný prejav.

A to zavŕšenie na 2:1. To bola brilantná prihrávka zo strany Ukrajincov, ten prvý dotyk, ktorý ponúkol Jaremčuk bol excelentný a nedovolil by som si brankára obviňovať ani za tento gól.