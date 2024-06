Slováci zvädli, píšu v Česku. Ukrajinci venovali výhru vojakom na fronte

„Ukrajinci čakajú, že im futbalová reprezentácia prinesie radosť v týchto temných časoch. Prvý zápas bol opakom radosti, no teraz všetci dúfajú, že sa hráči poučia. Silný muž nie je ten, kto nespadne, ale ten, kto dokáže vstať,“ citoval portál The Athletic fanúšika Kirila.

V druhom polčase to bol iný futbal z našej strany. Slováci rovnako ako proti Belgičanom začali brániť a prišiel trest. Od 54: minúty to bol úplne iný zápas. Slováci hrali ustráchane a ich aktivita sa vytratila,“ dodal.

„Vybehol z lavičky a rozhodol strhujúci zápas. Jaremčuk si sklepol vysokú loptu od Šarapenka a prekonal Dúbravku, čím odštartoval bujaré oslavy na tribúnach,“ velebí hrdinu zápasu portál Kyjev Post.

Slováci robia reklamu českej lige

Slávista drží Slovákov, ale tí zvädli - napísal český denník Sport. Slovenskí reprezentanti robia dobrú reklamu českej Chance lige.

Krídelníci Lukáš Haraslín a Ivan Schranz boli opäť na ihrisku výrazní, ale tentokrát končili bitku v smútku.

The Athletic vyzdvihol hru Stanislava Lobotku. Pripomenul jeho kultový výrok po príchode do Ajaxu Amsterdam „This is my sen,“ a pokračoval, že úvod turnaja musí byť pre neho ďalší splnený sen.

„V úvodných dvoch zápasoch bol skvelý. Je srdcom všetkého, čo Slováci robia dobre,“ píše The Athletic.

Športový portál, ktorý patrí pod NY Times, ale aj reportérku BBC zaujal moment zo záveru prvého polčasu, keď Lobotka "nonšalantne odzbrojil od lopty" unikajúceho Mudryka.