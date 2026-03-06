Šéf SFZ potvrdil rekordný plat trénera Calzonu: Slovensko nikdy tak nehralo

Uniknuté dokumenty nedávno odhalili mesačný plat trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Francesca Calzonu, ide o 70-tisíc eur mesačne.
„Sú to pravdivé údaje, ale nie je to informácia, ktorú by sme tajili. Ak by ste sa nás pýtali, tak by sme vám to povedali,“ vyhlásil šéf Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik na štvrtkovej tlačovej konferencii.
"Tréner Calzona odviedol na Slovensku úžasnú robotu. Slovenská reprezentácia nikdy tak nehrala, ako hrala pod vedením trénera Calzonu.
Postúpili sme na majstrovstvá Európy (2024) a tam sme sa predviedli hrou, ktorú ocenili nielen slovenskí fanúšikovia, ale aj európski. Nielen naši súperi, ale aj iní. Francesco Calzona bol z 24 trénerov až na 19. mieste so svojím platom 70-tisíc,“ ozrejmil Kováčik.
Mlčanlivosť, či nie?
Fakt však je, že výšku platu talianskeho trénera doteraz verejne neprezradil. Pri jeho predchodcoch podobné informácie komunikoval bez väčších problémov.
Keď Calzonu v lete 2022 predstavoval vo funkcii, na otázku o plate odpovedal takto:
„Keďže sme mali proti sebe ťažké kalibre právnikov a daňových poradcov, nedokázali sme to, aby v zmluve nebola mlčanlivosť. Ale poviem vám, že celkové náklady na šesť ľudí vrátane trénera Calzonu budú 67-tisíc eur.“
Odvtedy sa však suma výrazne zmenila. Server Finance Football uviedol, že Calzona za rok 2024 zarobil 540-tisíc eur, čo predstavuje približne 45-tisíc eur mesačne.
Na spomínaných ME 2024 mali pritom nižší plat napríklad Talian na lavičke maďarského výberu Marco Rossi, slovinský kouč Matjaž Kek, český tréner Ivan Hašek, Rumun Edward Iordanescu či Francúz Willy Sagnol z Gruzínska.
Predchodcovia výrazne menej
Uniknuté dokumenty zároveň ukázali aj odmeny ďalších členov realizačného tímu. Asistent Simone Bonomi má zarábať niečo vyše 14-tisíc eur, druhý asistent Gianluca Segarelli, kondičný tréner Alessandro Bulfoni a videoanalytik Marco Brini po 6-tisíc eur.
Technický manažér Giovanni Paolo De Matteis má podľa dokumentov dostávať 12-tisíc eur.
Spolu ide mesačne približne o 114-tisíc eur.
Pre porovnanie – jeho predchodcovia zarábali výrazne menej. Štefan Tarkovič, Pavel Hapal, Ján Kozák st., Stanislav Griga a Michal Hipp mali platy okolo 15-tisíc eur mesačne.
Až úspechy na veľkých turnajoch posúvali odmeny vyššie. Kozák si polepšil na 26-tisíc eur a Vladimír Weiss st. z pôvodných 10-tisíc na približne 35-tisíc eur mesačne.
Čaká ich baráž
Calzona má zmluvu do konca baráže o postup na majstrovstvá sveta 2026. Ak by sa slovenskí futbalisti na šampionát dostali, kontrakt sa automaticky predĺži až do konca turnaja.
Už vo štvrtok 26. marca Slovensko v semifinále privíta Kosovo. Ak uspeje, o štyri dni neskôr – v pondelok 31. marca – ho čaká doma finále proti víťazovi súboja Turecko – Rumunsko.
Dva zápasy, ktoré rozhodnú o ďalšom smerovaní reprezentácie.
Na začiatku boli dlhy
Podľa uniknutých informácií má SFZ navyše veľký dlh, ktorý sa blíži k ôsmim miliónom eur.
Keď sa Kováčik stal prezidentom SFZ v roku 2010, už o rok neskôr opisoval finančný stav zväzu slovami:
„Bojujeme s problémami, ktoré nám tu zanechalo predchádzajúce vedenie. Sme v mínuse a aj trénerovi Weissovi vyplácame jeho plat oneskorene. Dlhujeme mu niekoľko splátok, rovnako ako dlhujeme aj hráčom za štartovné. Máme totiž problémy vyplácať financie na bežný chod zväzu. Dlžní sme aj regionálnym zväzom.“
Aj v roku 2011 unikli na verejnosť dokumenty, ktoré odhaľovali plat vtedajšieho reprezentačného trénera Vladimíra Weissa st. V tom čase sa spomínala suma približne 35-tisíc eur mesačne.