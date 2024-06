Prišli sme ako pár, no uvidíme, čo bude po zápase, smiali sa Slovák a Ukrajinka

Pôvodne mali prísť už v predvečer zápasu, no lety meškali a tak nakoniec museli prenocovať v Miláne. Do Düsseldorfu dorazili až v deň stretnutia.

Na zápas sa veľmi tešili. „Keď sme zistili, že Ukrajina sa môže dostať do skupiny so Slovenskom, povedali sme si, že musíme mať lístky. Po lotérii prišlo mierne sklamanie, no našťastie sa nám nakoniec podarilo zohnať vstupenky,“ uviedol Marek.

„Bolo to nepríjemné, no aj tak podporujem náš tím. Dúfam, že chlapci sa už prebrali. Ten prvý zápas bol taký test. Verím, že dnes vyhrá Ukrajina. Bolo by to veľmi dôležité. Ale môže byť aj 1:1,“ vravela Mariana.