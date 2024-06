Slováci môžu vyhrať skupinu, aj skončiť poslední. Koľko bodov bude stačiť na postup?

Víťazstvo nad Rumunskom by znamenalo, že Slováci postúpia do osemfinále - bez ohľadu na ostatné výsledky v skupine.

Mali by totiž šesť bodov a lepší vzájomný zápas s Rumunmi aj Belgičanmi, ktorí sa stretnú vo vzájomnom súboji v sobotu. So šiestimi bodmi by boli vážny kandidát na víťaza skupiny. Prvenstvo by im uniklo, len ak by vyhrala svoj posledný zápas nad Belgickom aj Ukrajina.

V takom prípade by mali 6 bodov Slováci aj Ukrajinci a v prospech Ukrajincov by rozhodoval výsledok piatkového zápasu, alebo by mali po 6 bodov Slováci, Ukrajinci a Rumuni (ak by v sobotu zdolali Belgičanov) a rozhodovala by minitabuľka zo vzájomných zápasov tejto trojice.