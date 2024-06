Slovákom druhý gól Schranza na body nestačil, Ukrajinci predviedli obrat

/zdroj: TV Markíza/

Francesco Calzona, tréner Slovenska: "Bol to náročný zápas, s niektorými momentami som bol spokojný, s inými menej. Dostali sme súpera do pohody, no celkovo som s mužstvom spokojný. Nemôžem tímu nič vyčítať, prvý polčas bol lepší z našej strany. Súper má obrovskú kvalitu, v rankingu FIFA sú Ukrajinci o 20 miest pred nami. Je to normálne, že sa svojou kvalitou dostali na koňa. Môže sa stať, že všetky štyri tímy budú mať po tri body. Urobíme maximum pre to, aby sme postúpili."

Milan Škriniar, kapitán Slovenska: "Prvý polčas bol z našej strany lepší, ako ten druhý. Myslím si, že je to veľká škoda, v druhom polčase sme neboli aktívni, ako sme si hovorili v šatni. Povedali sme, že musíme dostávať súpera pod tlak a kontrolovať zápas, no vôbec to tam nebolo. Nechať si ujsť takúto šancu je škoda, ale musíme dať hlavy hore. Musíme si povedať veci, ktoré neboli dobré a zlepšiť hlavne druhý polčas."

Ivan Schranz, autor gólu Slovenska: "Dobre sme začali, ale postupom času sme strácali pôdu pod nohami. Nechávali sme Ukrajincom viac priestoru na to, aby mohli podnikať svoje rýchle kontry. Je to škoda, potom sme dostali góly a dnes sme to nezvládli. Je to za nami, ukázali sme dobré momenty a ideme si do tretieho zápasu po postup."

Martin Dúbravka, brankár Slovenska: "Je to frustrujúce, keďže prvých 35 minút sme mali kontrolu nad hrou. Vytvorili sme si dobré príležitosti, žiaľ, dali sme iba jeden gól. Po prestávke to bol iný obraz, súper viac zatlačil, stál vyššie v niektorých situáciách. Išli si za tým, strelili vyrovnávajúci gól a to im dalo veľa síl. Bolo to pre nás náročné zachytiť priebeh zápasu."

Adam Obert, obranca Slovenska: "Myslím si, že sme nastúpili veľmi dobre v prvom polčase. V druhom sa to celé obrátilo, Ukrajinci prebrali hru a začali byť aktívnejší ako my. Keď strelili gól, nabudilo ich to a potom sa bolo už náročné vrátiť do hry. Tréner nám hovoril, aby sme boli kompaktní e neprešli cez nás prienikové prihrávky. Práve tie prešli pred druhým gólom."