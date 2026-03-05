Nevídaný vzostup tímu z východu. Slovan ho nakopol, ťahajú ho nechcení od Weissa

„Toto sme tu ešte nemali. Posledný zdolal prvého,“ vyhlásil komentátor TV Voyo.
Bol 6. december – Mikuláš 2025. A pre Slovan Bratislava aj jeden z najtrpkejších večerov sezóny.
V zápase 17. kola Niké ligy prehral líder súťaže na ihrisku vtedy posledného tímu tabuľky FC Košice 0:2. V tom čase to pôsobilo ako senzácia bez väčšieho významu. Dnes sa na ten zápas pozerá úplne inak.
Práve vtedy sa totiž začal príbeh košického vzostupu.
„Je to veľmi zlé. Musím kritizovať všetkých hráčov, aj sám seba. Nezaslúžili sme si nosiť dres Slovana,“ priznal na brífingu stopér a asistent kapitána Guram Kašia.
Weiss šiel za šéfom
Prehru ťažko znášal aj kapitán Vladimír Weiss junior. Fanúšikovia Košíc ho počas zápasu provokovali a pískali naňho. Weiss sa nechal – už tradične – vyprovokovať. Po stretnutí sa dostal do slovného konfliktu s ľuďmi na tribúne a viacerí spoluhráči ho museli držať a upokojovať.
Krátko po zápase oznámil tréner Vladimír Weiss st., že pôjde za majiteľom klubu.
V tom čase išlo „len“ o ďalší zvláštny večer v lige. Až neskôr sa ukázalo, aký veľký význam mal pre Košice.
Z posledného miesta medzi najlepších
Košice boli pred týmto duelom posledné v tabuľke. Ťahali sériu šiestich zápasov, v ktorých získali iba jediný bod.
Výhra nad Slovanom však tím neskutočne nakopla.
Odvtedy Košice ťahajú fantastickú sériu – osem súťažných zápasov, sedem víťazstiev a jedna remíza. Z posledného miesta sa vyšvihli už na ôsmu priečku tabuľky.
Formu potvrdili aj v stredu vo štvrťfinále Slovenského pohára. Na domácom štadióne deklasovali Dunajskú Stredu 4:0 a postúpili medzi najlepšiu štvoricu.
Košický vzostup pritom ťahajú hráči, ktorých inde nechceli – alebo sa tam nedokázali presadiť.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - DAC
Slovan ho nechcel, v Košiciach žiari
Hoci je dvadsaťtriročný Roman Čerepkai odchovancom bratislavského Slovana, vo farbách jeho A-mužstva si nepripísal ani jeden štart. Hrával iba za béčko.
Šikovný útočník či krídelník v lete 2022 prestúpil do FK Teplice. V českej lige odohral 31 zápasov a strelil jediný gól. Medzitým hosťoval aj v Zlatých Moravciach, kde nastúpil na 29 zápasov a dal päť gólov.
V januári 2025 prestúpil do Košíc – a práve tam sa jeho kariéra rozbehla.
Čerepkai strelil v tejto sezóne osem gólov a pridal päť asistencií. Je najlepším strelcom Košíc aj ich najproduktívnejším hráčom.
V pohárovom zápase proti Dunajskej Strede síce neskóroval, ale na dva góly prihral.
Lichý našiel radosť
Výraznou postavou tímu je aj defenzívny stredopoliar Filip Lichý (25), ktorý prišiel do Košíc začiatkom februára na hosťovanie. Tiež zo Slovana.
V novom tíme sa okamžite uchytil. Nastupuje pravidelne v základnej zostave a za krátky čas sa vyšvihol medzi lídrov mužstva.
„Mám opäť radosť a chuť do futbalu, z čoho som extrémne šťastný. Kolektív, tréneri i celé Košice ma prijali veľmi dobre. Vážim si takú podporu. Robím všetko pre tím a tím mi to vracia,“ vyhlásil Lichý pre médiá.
Rodák z Banskej Bystrice vyrastal v Slovane od šestnástich rokov. V drese slovenského giganta odohral 73 zápasov a strelil tri góly. Nikdy sa však natrvalo nepresadil.
Túži po pohári
Hosťoval v Ružomberku (26 zápasov) aj v Dukle Praha (25). V lete sa vrátil späť do Slovana, no v jesennej časti tejto sezóny dostal od trénera Vladimíra Weissa minimum šancí – nazbieral iba osem štartov a 514 minút.
Kým Slovan vypadol zo Slovenského pohára už v osemfinále, Košice sa dostali medzi elitné kvarteto.
„Slovanu sa v pohári veľmi nedarí, ale teraz som tu. Idem si za tým a verím, že budeme úspešní aj v Slovnaft Cupe,“ dodal Lichý.
Reštart kariéry pre Kóšu
V obrane si okamžite vybojoval miesto aj dvadsaťdvaročný Sebastian Kóša, ktorý prišiel do Košíc na začiatku roka na hosťovanie z Realu Zaragoza.
Stopér so skúsenosťami z reprezentácie debutoval v slovenskej lige už ako šestnásťročný v drese Nitry. Od sedemnástich nastupoval pravidelne v základnej zostave Spartaka Trnava – jeden rok dokonca vedľa legendárneho Martina Škrtela.
Za národný tím odohral jeden zápas a na majstrovstvách Európy 2024 v Nemecku bol súčasťou kádra.
V lete 2024 prestúpil do Zaragozy približne za 500-tisíc eur. V druhej španielskej lige však odohral iba štyri zápasy. Na jeseň 2024 sa vážne zranil – zlomil si členok. Vypadol na dlhý čas a v Zaragoze už šancu nedostal.
Zápasová prax mu dlho chýbala. Až v Košiciach reštartoval kariéru. V jarnej časti odohral všetkých päť zápasov a má plnú minutáž.
„Som presvedčený, že pomôže nám a my jemu. Pevne verím, že jeho pôsobenie u nás bude prospešné pre obe strany,“ vyhlásil tréner Peter Černák.
Muž, ktorý to otočil
Hlavným architektom košického vzostupu je práve Černák.
Sezónu začínal ako tréner juniorky do 19 rokov. A-tím prevzal po 15. kole, keď mali Košice na konte iba sedem bodov. Nahradil legendárneho Františka Straku.
Odvtedy Košice prehrali iba jediný zápas – ten úplne prvý proti Trnave (1:2), ešte 22. novembra.
„Chalani si to zaslúžia, futbal ich momentálne baví a vtedy ide všetko ľahšie. Ukazujú kvalitu, za čo som veľmi rád a šťastný aj za nich,“ dodal päťdesiatročný Černák.
Mimochodom, vrchol hráčskej kariéry zažil práve v Slovane – v roku 2009 s ním získal ligový titul.
A paradox príbehu je zrejmý: košický vzostup odštartovalo víťazstvo nad Slovanom.
A dnes ho ťahajú hráči, ktorí kedysi zo Slovana odišli – alebo proti nemu vyrástli.