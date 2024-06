Slovensko je Popoluška skupinovej fázy, vravel Calzona. Donedávna to bolo nepredstaviteľné

Francesco Calzona sa na pozápasových tlačových konferenciách snaží dávať dosiahnuté výsledky do kontextu.

DÜSSELDORF. Na lavičke je emotívny, no po zápasoch hodnotí dianie vecne. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie

„Do konca zápasu chýbalo ešte veľa. Vedeli sme, že hráme proti ťažkému súperovi. S výkonom môjho tímu som spokojný. Súperovi sme dovolili hrať pol hodiny a za to nás potrestal,“ skonštatoval taliansky kouč.

Z čoho pramenili tieto situácie? „To sa dá jednoducho vysvetliť, bolo to silou súpera. Ukrajina spravila všetko pre to, aby sa vrátila do zápasu. V prvom polčase sme vydali zo seba veľa energie, vypracovali sme tri-štyri veľké šance už v prvej dvadsaťminútovke,“ zdôraznil Calzona.

„Pred niekoľkými mesiacmi bolo nepredstaviteľné, že budeme hrať vyrovnanú partiu s takými silnými mužstvami,“ doplnil slovenský tréner.