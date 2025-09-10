Slovenský tínedžer deptal Čechov. Známy tréner v ňom videl holandského génia

BRATISLAVA. V prvom prípade ide o fantastický výkon, zrejme najlepší v dejinách samostatnosti. Tak dobre ako proti Nemecku nikdy Slováci v súťažnom zápase proti futbalovej veľmoci nehrali. Neboli lepší iba malý úsek, ale celý zápas.
Také niečo sa možno nezapakuje ďalších x rokov.
Druhý zápas proti Luxembursko bol úplne iný, naši hráči šli pod svoje možnosti. Hrali zle, ale vyhrali.
Čo sa týka výsledkov, tak šli nad plán. Výrazne. Takýto štart do kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta nečakali ani najväčší optimisti. Dva zápasy, šesť bodov, žiaden inkasovaný gól a skóre 3:0.
Slováci vedú skupinu A.
Jeden hráč upútal obzvlášť, lebo šancu v základnej zostave dostal vôbec prvýkrát. Navyše je Leo Sauer z Feyenoordu Rotterdam stále tínedžer.
Hancko bol unesený
„Z Lea som bol unesený. Môžeme mu vyčítať, že nemal za prvý polčas bilanciu 2+1, ale keď sa pozriem na jeho ofenzívny výkon, tak možno na prstoch jednej ruky by som zrátal podobné výkony v ére samostatnosti,“ opisoval obranca Dávid Hancko jeho výkon proti Nemecku.
Obranca Atlética má iba dvadsaťsedem, takže si celé obdobie v ére samostatnosti logicky nemôže pamätať. Ale má pravdu, že podobných ofenzívnych výkonov veľa nebolo, určite nie proti súperovi rangu Nemecka. Určite nie v tínedžerskom veku.
Slovenský tínedžer sa to základnej zostavy reprezentačného áčka dostane v dôležitom zápase iba veľmi výnimočne. To platí dlhodobo.
Pozrime sa na pamätné výkony slovenských futbalistov v súťažných zápasoch, kde ešte nemali ani dvadsať.
Weiss rozkmital nohy
Jeden z nich je Vladimír Weiss junior, dnes kontroverzný kapitán Slovana.
Jeho prvé veľké chvíle prišli v kvalifikačnom zápase o postup na svetový šampionát v Juhoafrickej republike (2010). Bol september 2009, zápas proti Česku.
Weiss ihneď ukázal veľký potenciál. Vzal loptu, rozkmital nohy. Česi boli z neho zúfalí. Mal podiel na prvom góle Slovákov.
Zápas sa skončil 2:2. Bola to jeho premiéra v súťažnom zápase, prvýkrát nastúpil v základnej zostave.
V ďalšom zápase v Belfaste po nevídanom sóle prihral pred prázdnu bránku Stanislavovi Šestákovi a Slováci nakoniec v Severnom Írsku vyhrali 2:0.
„Pred Českom som bol trochu nervózny, no proti Severným Írom vôbec," hovoril po víťazstve v Belfaste, kde vypracoval prvý gól.
Národný tím vtedy viedol jeho otec. "Vladko Weiss ukázal veľa dobrého, ale ešte sa musí veľa učiť. Miluje loptu, ale musí sa naučiť, kedy ju odovzdať. Nechám na novinárov, aby sami zhodnotili jeho výkon. Ale ja som spokojný," opisoval tréner a otec rovnakého mena.
Weiss junior mal v tom čase minimálne skúsenosti so seniorským futbalom na najvyššej scéne.
Mnohí videli iba meno
Na konte mal iba 18 minút v Premier League v drese Manchester City. Na jeseň 2009 ešte pridal dva štarty v anglickom ligovom pohári v pozícii náhradníka.
„Som rád, že som Slovensku dokázal, že do reprezentácie možno vážne patrím. Pred nomináciou si určite mnohí hovorili, že idem tam iba pre meno. Musel som dokázať na ihrisku, že na to mám a som rád, že to vyšlo," rozprával mladý Weiss v Belfaste.
Tieto dva zápasy boli pre Slovákov veľmi dôležité, postup z prvého miesta v skupine potvrdili až v záverečnom zápase v Poľsku (1:0), keď predtým nečakane doma podľahli Slovinsku (0:2).
„Poznám ho od ôsmich rokov a už vtedy bolo jasné, že má mimoriadny talent. Má danosti, ktoré sa nedajú natrénovať. Sú vrodené. Je rýchly, technický, má periférne videnie,“ opisoval vtedy Weissove prednosti bývalý tréner reprezentácie Dušan Galis.
Weiss, hoci bol v tíme benjamínom, patril ku kľúčovým postavám Slovenska v závere kvalifikácie. Na ihrisku pôsobil neslovensky sebavedome až drzo. „To je to čo sme v reprezentácii potrebovali," vravel Galis.
Pripomínal mu Cruyffa
Štýlom hry skôr pripomínal juhoamerických driblérov. Rozbehol sa medzi dvoch či troch hráčov. Kľučky, pätička, parádičky. Aj keď niektoré jeho akcie priniesli viac krásy ako úžitku.
„Pripomína mi Johana Cruyffa. Je rovnako ľahký a má rýchle nohy,“ tvrdil vtedy Galis. Weiss mal podľa neho predpoklady, aby sa stal svetovou hviezdou.
„Záleží na šťastí a či sa nezraní. Má všetky danosti, ale musí sa presadiť i v Manchestri City. Na lavičke ešte nikto nevyrástol. "
Galis vtedy ukázal na jeho rezervy. „Mal by v určitých momentoch skôr odovzdávať loptu, lebo ho niekto dobre premastí a zraní ho. On totiž príliš miluje loptu, musí hrať viac jednoducho," upozorňuje Galis.
Opora Twente Enschede
V rovnakej kvalifikácii debutoval aj druhý veľmi talentovaný tínedžer, Miroslav Stoch.
Prvého apríla 2009 Slovensko senzačne zdolalo v Prahe Česko 2:1.
Stoch naskočil do hry v 74. minúte a na krídle zaujal. Nebál sa, priniesol oživenie a Česi to s ním nemali ľahké.
„Poďakovanie patrí všetkým, aj striedajúcemu Stochovi, ktorý čosi ukázal a je to rozhodne budúcnosť slovenského futbalu,“ opisoval vtedy tréner Weiss.
Stoch mal vtedy na konte štyri štarty v Premier League v drese Chelsea v pozícii náhradníka.
Od augusta 2009 bol oporou Twente Enschede, ktorý v tej sezóne získal holandský titul.
Stoch nastúpil aj v pamätných zápasoch proti Severnému Írsku a Slovinsku.
Pokoril Maďarov
Róbert Boženík je dnes pod paľbou kritiky, ale jeho prvý polrok v národnom tíme bol famózny.
V septembri 2009 Slováci v kvalifikačnom zápase o postup na ME vyhrali na pôde Maďarska 2:1. Rozhodujúci gól dal práve Boženík. "Chcel by som tento gól venovať otcovi, ktorý je v nemocnici," vravel hrdina slovenského tímu.
Bol suverénne najmladším hráčom v zostave, najmenej skúseným a aj jediným zástupcom slovenskej ligy medzi samými legionármi.
Vtedajší Útočník Žiliny si pripísal jeden rekord. Stal sa prvým tínedžerom v dejinách národného tímu, ktorý skóroval v súťažnom zápase. Mal iba devätnásť.
"Som šťastný, že som splatil dôveru. Lobotka mi ideálne prihral," vravel skromne Boženík. V tom čase mal na konte 15 ligových gólov v drese Žiliny.
V základnej zostave slovenskej reprezentácie nastúpil v súťažnom zápase iba druhýkrát.
Hapal to vypočítal
"Mne sa veľmi páčil už v Azerbajdžane. Chodil do súbojov, zrážal sa s hráčmi, podržal loptu," hodnotil Boženíka šéf obrany Milan Škriniar.
Boženík podržal množstvo ťažkých lôpt, obranu súpera zamestnával aktivitou a napokon strelil aj víťazný gól, pri ktorom skĺbil svoju silu, chladnokrvnosť i techniku.
"Vzhľadom na svoj vek odohral skvelý zápas. Bil sa úspešne aj s fyzicky vyspelejšími súpermi," chválil mladíka aj krídelník Albert Rusnák.
Boženík vravel, že jeho vzorom je slávny poľský útočník Robert Lewandowski.
"Dá sa povedať, že som ten gól odpozeral od neho," priznal útočník Žiliny. Bol to prvý Boženíkov gól v drese reprezentácie.
"To, že Boženík rozhodne, som vedel už pred zápasom," prekvapil vtedajší tréner Pavel Hapal.
Do rúk si zobral malý papierik a začal z neho čítať. "Dnes je 9. septembra 2019. Na svojom konte máme deväť bodov a deväť strelených gólov. A rozhodol hráč s číslom deväť," hovoril Hapal.
Bol pri 5 góloch
Boženík strelil na jeseň 2019 štyri góly, na čo mu stačilo osem zápasov. Súčasný Boženík závidí Boženíkovi tínedžerovi. Odvtedy jeho efektivita výrazne klesla. Dnes má na konte 49 štartov a celkovo sedem gólov.
Na jeseň 2021 zažiaril Tomáš Suslov, Slovensko v kvalifikačnom zápase na pôde Malty vyhralo 6:0.
Vtedy devätnásťročný mladík bol mužom zápasu. Bol pri všetkých góloch. Trikrát asistoval Dudovi, vykúzlil oblúčik na Strelca a vybojoval loptu pre Rusnáka. Bol rýchly, drzý, vedel si poradiť v individuálnych súbojoch.
Stále bol nebezpečný. Vynikal v hre jeden na jedného. Po fauloch naňho boli vylúčení dvaja Malťania. Pomáhal aj v defenzíve. Suslov ukázal výnimočný výkon, treba však priznať, že to bolo proti outsiderovi.
Leo Sauer však ako jediný zo spomínaných (ex) tínedžerov zažiaril proti tímu, ktorý má nálepku svetového giganta a futbalovej veľmoci.