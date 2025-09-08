Namiesto babráka je hrdina. Je to najväčší klenot, budúci šéf Slovenska, tvrdil expert

Vždy keď vstúpi do zápasu, tak je prínosom, tvrdí tréner.

LUXEMBURG. Na prvý pohľad púta krikľavými vlasmi, ktoré má prefarbené na blond.

„Mal som veľké emócie. Moja snúbenica sedela v rohu. Radoval som sa s ňou a díval sa na ňu,“ opisoval Tomáš Rigo radosť z gólu. Práve on sa stal v nedeľu večer slovenským hrdinom. 

Bežala posledná minúta a on bol na ideálnom mieste. Brankár loptu iba vyrazil a Rigo rozhodol. „Cítil som, že tá strela Ľuba Tuptu môže urobiť brankárovi problémy a to sa potvrdilo. Spadlo mi to tam pod nohu a doklepol som to,“ opisoval gólový moment. 

„Nebol najkrajší, ale čo sa týka miery dôležitosti, určite to bol jeden z najdôležitejších mojich gólov,“ pokračoval dvadsaťtriročný Rigo. 

Futbalisti Slovenska v druhom zápase kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta vyhrali na pôde Luxemburska 1:0. Rigo naskočil do hry až v druhom polčase. 

„Snažil som sa nábehmi roztrhať súperovu obranu, čo sa mi spočiatku nedarilo. Potom som sa nejako rozohral. Našťastie to skončilo krásnym okamihom pre mňa i celé Slovensko,“ opisoval Rigo. 

Urobil veľkú chybu

Solídne začal, ale urobil aj veľkú chybu. Mohol byť za babráka, ale Slovákov zachránila žrď. Jeho príchod však celkovo oživil hru tímu. 

Slováci zvládli zápas v Luxembursku, aj keď súper bol herne lepší a nebezpečnejší.

„Aj keď sa nám nedarilo, tak sme ukázali charakter. Nechceli sme v prvom rade dostať gól, ktorý by nás mohol dostať dole. A možno by sme naň už ťažko reagovali. Skvele nás podržal Martin Dúbravka. Veľa striel sme nemali, museli sme byť efektívni,“ vysvetľoval Rigo. 

Dva zápasy, šesť bodov, žiaden inkasovaný gól a skóre 3:0. Slováci vedú skupinu A.  

„Máme krásny štart do kvalifikácie. Všetci máme jeden cieľ, a to dostať sa na majstrovstvá sveta. Lepší začiatok sme si naozaj nemohli želať,“ povedal Rigo

Pred pár týždňami bol lídrom reprezentácie na majstrovstvách Európy do 21 rokov. Dostal tam najvyššiu známku. Teraz sa snaží presadiť v áčku.

Veľké očakávania

Pred dvojzápasom s Nemeckom a Luxemburskom tréner Francesco Calzona vyhlásil, že má veľké očakávania od dvoch mladíkov. Spomenul hlavne dvoch. Ani jeden z nich nesklamal. Leo Sauer zažiaril hlavne proti Nemecku a Rigo dobre do hry naskočil z pozície náhradníka. V oboch zápasoch.

„Vždy keď vstúpi Rigo do zápasu, tak je prínosom a bolo to cítiť,“ priznal Calzona po triumfe v Luxembursku. 

Pred pár dňami Rigo prestúpil z Ostravy do Stoke City. Klub z druhej anglickej ligy zaňho zaplatil zhruba štyri milióny eur. Spolu majú veľký cieľ. Postúpiť do Premier League.

V českej lige urobil veľký dojem, vyšvihol sa medzi najväčšie hviezdy. 

„Je to budúci ťahúň slovenskej reprezentácie. Fakt som si istý, že je to budúci hráč jednej z TOP 5 európskych súťaží,“ opisoval ho redaktor českého denníka Sport Michal Kvasnica. 

Rodák z Popradu

„Je to suverénne najväčší klenot Baníka. „Z ničoho sa ne.....dí. Je mentálne silný futbalista,“ dodal Kvasnica. 

Rigo pripomína niekdajšieho nemeckého reprezentanta Bastiana Schweinsteigera, či slávneho Španiela Cesca Fabregasa.

„Prirovnanie k Marekovi Hamšíkovi sedí možno ešte viac, až ma mrzí, že nás tiež hneď nenapadlo,“ dodal Kvasnica pre Sportnet.

Je rodák z Popradu, kde aj začal s futbalom. Dva roky pôsobil aj v Prešove, kde ako žiak základnej školy býval v domčeku pri ihrisku.

Ďalšie dva roky bol v Ružomberku. V pätnástich zamieril do akadémie Slavie Praha. 

Má faktor X

V áčku pražského veľkoklubu debutoval v decembri 2020 na pôde Bayeru Leverkusenu, súčasného lídra Bundesligy. Rigo v rámci skupinovej fázy Európskej ligy odohral záverečných deväť minút. Mal vtedy iba sedemnásť. 

Jeden štart si pripísal v českej lige a ďalší aj v Českom pohári. 

V drese Slavie však zaznamenal celkovo iba tri zápasy.

„Bol v našej akadémii a videli sme ho veľmi vysoko. Pamätám si jeho radary v šestnástich alebo sedemnástich, svietili podobne ako v prípade najlepších európskych hráčov v jeho kategórii. Hlavne, čo sa týka komplexnosti,“ opisoval tréner Slavie Jindřich Trpišovský. 

„Bol s nami dvakrát alebo trikrát v príprave. Je to veľmi zaujímavý hráč aj chlapec. Má faktor X do ofenzívy,“ pokračoval Trpišovský.  

Možno dnes ľutuje, že ho pustil. 

