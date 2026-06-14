    Švédsko
    Švédsko
    MS vo futbale 2026
    15.06.2026, Skupina F
    Monterrey
    04:00
    Tunisko
    Tunisko
    PrehľadPreview

    Švédi chcú potvrdiť postupové ambície. Čaká ich súper s nepriestrelnou obranou

    Švédsky tréner Graham Potter.
    Švédsky tréner Graham Potter. (Autor: TASR/AP)
    TASR|14. jún 2026 o 10:10
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    Švédi narazia na Tunisko, ktoré v kvalifikácii neinkasovalo ani jeden gól.

    Švédski futbaloví reprezentanti si po nevydarenej kvalifikácii na 23. majstrovstvá sveta čiastočne napravili renomé v marcovej baráži. Svoju kvalitu však budú musieť potvrdiť v pondelkovom zápase F-skupiny proti papierovo najľahšiemu súperovi Tunisku.

    Práve tento duel môže v skupine, ktorej súčasťou sú aj Holandsko a Japonsko, výrazne napovedať o postupových ambíciách oboch mužstiev. Krajina zo severu Afriky sa prezentuje mimoriadne pevnou defenzívou.

    Švédsko si výsledkovo prechádza turbulentným obdobím. V kvalifikácii skončilo vo svojej skupine posledné bez jediného víťazstva a do baráže postúpilo cez Ligu národov.

    Po príchode Grahama Pottera však zvládlo barážové stretnutia s Ukrajinou (3:1) a Poľskom (3:2), čím si zabezpečilo účasť na záverečnom turnaji. V príprave následne prehralo s Nórskom 1:3 a remizovalo s Gréckom 2:2.

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    14.06. 19:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Curaçao
    Curaçao
    Houston | Houston
    15.06. 01:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    vs.
    Ekvádor
    Ekvádor
    Philadelphia | Philadelphia
    14.06. 22:00
    | Skupina F | Matchday 4
    Holandsko
    Holandsko
    vs.
    Japonsko
    Japonsko
    Dallas | Dallas
    15.06. 04:00
    | Skupina F | Matchday 4
    Švédsko
    Švédsko
    vs.
    Tunisko
    Tunisko
    Monterrey | Monterrey

    Na šampionát prichádza so spomienkami na rok 1994, keď na majstrovstvách sveta v USA získalo bronzové medaily. Súčasná generácia hráčov zatiaľ na podobný úspech nenadviazala, no súboj s Tuniskom môže byť pre Švédov ideálnym odrazovým mostíkom.

    Azda najväčšou zbraňou škandinávskej krajiny je útočná dvojica Alexander Isak (Liverpool) a Viktor Gyökeres (Arsenal).

    „Nevymenil by som ich za nikoho. Som veľmi rád, že ich oboch máme. Snažím sa prejsť si v hlave ostatné krajiny, či niektorá má podobnú dvojicu. Sú to dvaja špičkoví útočníci a je úžasné mať ich v našom tíme,“ povedal kapitán reprezentácie Victor Lindelöf, hráč Aston Villy.

    Isak s Gyökeresom však budú musieť nájsť recept na obranu, ktorá v kvalifikácii neinkasovala ani raz.

    „Ak nie sme sami sebou, potom je každý zápas ťažký. Ak však budeme hrať dobre a zameriame sa na to, čo nám ide, máme šancu vyhrať,“ uviedol tréner Graham Potter.

    Tunisko bolo v kvalifikačnej H-skupine absolútne suverénne. Vyhralo deväť z desiatich zápasov, raz remizovalo a pred druhou Namíbiou skončilo s 13-bodovým náskokom.

    Na prelome roka postúpilo aj do osemfinále Afrického pohára národov, kde podľahlo Mali po jedenástkovom rozstrele.

    V príprave na šampionát zdolalo Haiti 1:0, remizovalo s Kanadou 0:0, prehralo s Rakúskom 0:1 a v záverečnej generálke utrpelo vysokú prehru s Belgickom 0:5.

    Reprezentačný tréner Sabri Lamouchi pred úvodným duelom odmietol, že by jeho mužstvo prišlo iba brániť.

    „Kto by nechcel začať víťazstvom? Myslím si, že aj švédsky tréner a švédski hráči chcú začať víťazne. Tuniskí fanúšikovia sú tu a radi by videli svoj národný tím podať veľmi dobrý výkon. Presne o to sa snažíme,“ povedal.

    Sebavedomie Tunisanov síce narušila vysoká prehra s Belgickom, no obranca Ali Abdi zdôraznil, že tím si z nej vzal ponaučenie.

    „Musíme sa pozerať na pozitíva a ukázať, že sme prišli z Afriky ako najlepší tím z hľadiska defenzívnej štruktúry. Sme tu na to, aby sme spoločne s naším trénerom predviedli veľmi dobrý výkon,“ uviedol na predzápasovej tlačovej konferencii.

    Duel na štadióne BBVA v mexickom Monterrey má úvodný výkop v pondelok 15. júna o 4.00 h SELČ.

    MS vo futbale 2026 - F-skupina, 1. kolo

    Predpokladané zostavy:

    Švédsko: Nordfeldt - Lagerbielke, Lindelöf, Hien - Johansson, Bergvall, Ayari, Gudmundsson - Svanberg - Isak, Gyökeres

    Tunisko: Chamakh - Valery, Rekik, Talbi, Abdi - Khedira, Skhiri - Gharbi, Hannibal, Achouri - Chaouat

    Tabuľka skupiny F

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    JaponskoJaponskoJPN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    HolandskoHolandskoNED
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    TuniskoTuniskoTUN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Kendra Páez z Ekvádoru bojuje o loptu v kvalifikačnom zápase na MS 2026.
    Kendra Páez z Ekvádoru bojuje o loptu v kvalifikačnom zápase na MS 2026.
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Kendra Páez z Ekvádoru bojuje o loptu v kvalifikačnom zápase na MS 2026.
    Kendra Páez z Ekvádoru bojuje o loptu v kvalifikačnom zápase na MS 2026.
    Úchvatnú sériu preverí talentovaný útok. Môžu dosiahnuť niečo veľké, hovorí tréner Ekvádoru
    dnes 11:14
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    Domov»MS vo futbale 2026»Švédi chcú potvrdiť postupové ambície. Čaká ich súper s nepriestrelnou obranou