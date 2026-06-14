Švédi chcú potvrdiť postupové ambície. Čaká ich súper s nepriestrelnou obranou

Švédski futbaloví reprezentanti si po nevydarenej kvalifikácii na 23. majstrovstvá sveta čiastočne napravili renomé v marcovej baráži. Svoju kvalitu však budú musieť potvrdiť v pondelkovom zápase F-skupiny proti papierovo najľahšiemu súperovi Tunisku.
Práve tento duel môže v skupine, ktorej súčasťou sú aj Holandsko a Japonsko, výrazne napovedať o postupových ambíciách oboch mužstiev. Krajina zo severu Afriky sa prezentuje mimoriadne pevnou defenzívou.
Švédsko si výsledkovo prechádza turbulentným obdobím. V kvalifikácii skončilo vo svojej skupine posledné bez jediného víťazstva a do baráže postúpilo cez Ligu národov.
Po príchode Grahama Pottera však zvládlo barážové stretnutia s Ukrajinou (3:1) a Poľskom (3:2), čím si zabezpečilo účasť na záverečnom turnaji. V príprave následne prehralo s Nórskom 1:3 a remizovalo s Gréckom 2:2.
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Na šampionát prichádza so spomienkami na rok 1994, keď na majstrovstvách sveta v USA získalo bronzové medaily. Súčasná generácia hráčov zatiaľ na podobný úspech nenadviazala, no súboj s Tuniskom môže byť pre Švédov ideálnym odrazovým mostíkom.
Azda najväčšou zbraňou škandinávskej krajiny je útočná dvojica Alexander Isak (Liverpool) a Viktor Gyökeres (Arsenal).
„Nevymenil by som ich za nikoho. Som veľmi rád, že ich oboch máme. Snažím sa prejsť si v hlave ostatné krajiny, či niektorá má podobnú dvojicu. Sú to dvaja špičkoví útočníci a je úžasné mať ich v našom tíme,“ povedal kapitán reprezentácie Victor Lindelöf, hráč Aston Villy.
Isak s Gyökeresom však budú musieť nájsť recept na obranu, ktorá v kvalifikácii neinkasovala ani raz.
„Ak nie sme sami sebou, potom je každý zápas ťažký. Ak však budeme hrať dobre a zameriame sa na to, čo nám ide, máme šancu vyhrať,“ uviedol tréner Graham Potter.
Tunisko bolo v kvalifikačnej H-skupine absolútne suverénne. Vyhralo deväť z desiatich zápasov, raz remizovalo a pred druhou Namíbiou skončilo s 13-bodovým náskokom.
Na prelome roka postúpilo aj do osemfinále Afrického pohára národov, kde podľahlo Mali po jedenástkovom rozstrele.
V príprave na šampionát zdolalo Haiti 1:0, remizovalo s Kanadou 0:0, prehralo s Rakúskom 0:1 a v záverečnej generálke utrpelo vysokú prehru s Belgickom 0:5.
Reprezentačný tréner Sabri Lamouchi pred úvodným duelom odmietol, že by jeho mužstvo prišlo iba brániť.
„Kto by nechcel začať víťazstvom? Myslím si, že aj švédsky tréner a švédski hráči chcú začať víťazne. Tuniskí fanúšikovia sú tu a radi by videli svoj národný tím podať veľmi dobrý výkon. Presne o to sa snažíme,“ povedal.
Sebavedomie Tunisanov síce narušila vysoká prehra s Belgickom, no obranca Ali Abdi zdôraznil, že tím si z nej vzal ponaučenie.
„Musíme sa pozerať na pozitíva a ukázať, že sme prišli z Afriky ako najlepší tím z hľadiska defenzívnej štruktúry. Sme tu na to, aby sme spoločne s naším trénerom predviedli veľmi dobrý výkon,“ uviedol na predzápasovej tlačovej konferencii.
Duel na štadióne BBVA v mexickom Monterrey má úvodný výkop v pondelok 15. júna o 4.00 h SELČ.
MS vo futbale 2026 - F-skupina, 1. kolo
Predpokladané zostavy:
Švédsko: Nordfeldt - Lagerbielke, Lindelöf, Hien - Johansson, Bergvall, Ayari, Gudmundsson - Svanberg - Isak, Gyökeres
Tunisko: Chamakh - Valery, Rekik, Talbi, Abdi - Khedira, Skhiri - Gharbi, Hannibal, Achouri - Chaouat