Haiti kládlo odpor a siahalo na remízu. Škóti si však najtesnejší náskok postrážili

MS vo futbale 2026 - skupina C
Haiti - Škótsko 0:1 (0:1)
Gól: 28. McGinn
Rozhodcovia: Ghorbal - Gourari, Zerhouni (všetci Alž.), ŽK: Bellegarde - Hickey, Curtis, McLean
Diváci: 64.146 divákov
Haiti: Placide - Arcus, Ade, Delcroix, Experience - Deedson (61. Casimir), Jacques, Bellegarde, Providence (85. Fortune) - Pierrot, Isidor (75. Joseph)
Škótsko: Gunn - Hickey (75. Patterson), Hanley, Hendry, Robertson - Gannon-Doak (75. Christie), McTominay, Ferguson, McGinn (82. Curtis) - Shankland (82. McLean), Adams (75. Dykes)
Futbalisti Škótska sa po úvodnom kole na MS 2026 usadili na čele C-skupiny. Škóti zvíťazili vo svojom prvom vystúpení na svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku nad reprezentáciou Haiti 1:0 gólom Johna McGinna z 28. minúty.
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Haiťania odohrajú ďalší duel v noci na sobotu 20. júna vo Philadelphii (02.30 SELČ) proti favorizovanej Brazílii. Škótsko sa stretne v rovnaký deň o 00.00 h s výberom Maroka vo Foxborough.
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MS vo futbale 2026 - skupina C
Priebeh zápasu Haiti - Škótsko
I. polčas:
Prvú veľkú príležitosť zápasu mali v 17. minúte hráči Škótska. Po priťuknutí od Gannona-Doaka napálil loptu do žrde McTominay.
Sympatický výkon smerom dopredu podávali v úvode aj Haiťania, ktorí však nezvládali finálnu fázu.
Škóti sa dočkali presného zásahu po necelej polhodine hry. Shanklandovo zakončenie z bezprostrednej blízkosti vyrazil brankár Placide, ale McGinn skóroval aj s prispením teču brániaceho hráča.
II. polčas:
Po zmene strán nebol zápas príliš atraktívny na šance. Tímy sa trápili v medzihre, často sa nevedeli prepracovať k priamemu ohrozeniu brány.
Dobrú pozíciu zabezpečiť Škótsku pohodlné dvojgólové vedenie mal v záverečnej štvrťhodine McGinn, ale ľavačkou poslal loptu mimo bránu.
Na opačnej strane bol blízko k vyrovnaniu v 85. minúte haitský útočník Pierrot, ktorý však hlavičkoval po centri Arcusa tesne od žrde.
Záverečný tlak zo strany karibského tímu sa nekonal a Škótsko si postrážilo prvé tri body do tabuľky.