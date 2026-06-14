    Haiti
    Haiti
    MS vo futbale 2026
    14.06.2026, Skupina C
    0 - 1
    0:1
    Škótsko
    Škótsko
    PrehľadOnline prenosSumár

    Haiti kládlo odpor a siahalo na remízu. Škóti si však najtesnejší náskok postrážili

    John McGinn (7) oslavuje so spoluhráčmi gól do siete Haiti na MS vo futbale 2026.
    John McGinn (7) oslavuje so spoluhráčmi gól do siete Haiti na MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|14. jún 2026 o 06:13
    ShareTweet0

    Škótsko zdolalo Haiti v skupine C na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina C

    Haiti - Škótsko 0:1 (0:1)

    Gól: 28. McGinn

    Rozhodcovia: Ghorbal - Gourari, Zerhouni (všetci Alž.), ŽK: Bellegarde - Hickey, Curtis, McLean

    Diváci: 64.146 divákov

    Haiti: Placide - Arcus, Ade, Delcroix, Experience - Deedson (61. Casimir), Jacques, Bellegarde, Providence (85. Fortune) - Pierrot, Isidor (75. Joseph)

    Škótsko: Gunn - Hickey (75. Patterson), Hanley, Hendry, Robertson - Gannon-Doak (75. Christie), McTominay, Ferguson, McGinn (82. Curtis) - Shankland (82. McLean), Adams (75. Dykes)

    Futbalisti Škótska sa po úvodnom kole na MS 2026 usadili na čele C-skupiny. Škóti zvíťazili vo svojom prvom vystúpení na svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku nad reprezentáciou Haiti 1:0 gólom Johna McGinna z 28. minúty.

    Haiťania odohrajú ďalší duel v noci na sobotu 20. júna vo Philadelphii (02.30 SELČ) proti favorizovanej Brazílii. Škótsko sa stretne v rovnaký deň o 00.00 h s výberom Maroka vo Foxborough.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ŠkótskoŠkótskoSCO
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    2
    BrazíliaBrazíliaBRA
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    3
    MarokoMarokoMAR
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    4
    HaitiHaitiHTI
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Haiti - Škótsko

    I. polčas:

    Prvú veľkú príležitosť zápasu mali v 17. minúte hráči Škótska. Po priťuknutí od Gannona-Doaka napálil loptu do žrde McTominay.

    Sympatický výkon smerom dopredu podávali v úvode aj Haiťania, ktorí však nezvládali finálnu fázu.

    Škóti sa dočkali presného zásahu po necelej polhodine hry. Shanklandovo zakončenie z bezprostrednej blízkosti vyrazil brankár Placide, ale McGinn skóroval aj s prispením teču brániaceho hráča.

    II. polčas:

    Po zmene strán nebol zápas príliš atraktívny na šance. Tímy sa trápili v medzihre, často sa nevedeli prepracovať k priamemu ohrozeniu brány.

    Dobrú pozíciu zabezpečiť Škótsku pohodlné dvojgólové vedenie mal v záverečnej štvrťhodine McGinn, ale ľavačkou poslal loptu mimo bránu.

    Na opačnej strane bol blízko k vyrovnaniu v 85. minúte haitský útočník Pierrot, ktorý však hlavičkoval po centri Arcusa tesne od žrde.

    Záverečný tlak zo strany karibského tímu sa nekonal a Škótsko si postrážilo prvé tri body do tabuľky.

    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026

    13.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 3
    Katar
    Katar
    1 - 1
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    San Francisco | San Francisco
    14.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 3
    Brazília
    Brazília
    1 - 1
    Maroko
    Maroko
    New York | New York
    14.06. 03:00
    | Skupina C | Matchday 3
    Haiti
    Haiti
    0 - 1
    Škótsko
    Škótsko
    Boston | Boston
    14.06. 06:00
    | Skupina D | Matchday 3
    Austrália
    Austrália
    1 - 0
    Turecko
    Turecko
    Vancouver | Vancouver

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Brazílčan Vinícius Júnior (7) bojuje o loptu počas zápasu C-skupiny majstrovstiev sveta medzi Brazíliou a Marokom.
    Brazílčan Vinícius Júnior (7) bojuje o loptu počas zápasu C-skupiny majstrovstiev sveta medzi Brazíliou a Marokom.
    Svetový šéf prežúval. Veľké meno, malý výkon. Je toto všetko, čo Brazília dokáže?
    Pavol Spál|dnes 06:37
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Brazílčan Vinícius Júnior (7) bojuje o loptu počas zápasu C-skupiny majstrovstiev sveta medzi Brazíliou a Marokom.
    Brazílčan Vinícius Júnior (7) bojuje o loptu počas zápasu C-skupiny majstrovstiev sveta medzi Brazíliou a Marokom.
    Svetový šéf prežúval. Veľké meno, malý výkon. Je toto všetko, čo Brazília dokáže?
    Pavol Spál|dnes 06:37
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Haiti kládlo odpor a siahalo na remízu. Škóti si však najtesnejší náskok postrážili