VIDEO: Pozrite si góly zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji U20 2026

Slovenský hokejista Andrej Fabuš (vpravo) a hráč Švédska Lucas Pettersson bojujú o puk v zápase základnej A-skupiny Švédsko - Slovensko na MS hráčov do 20 rokov 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|26. dec 2025 o 20:54
Pozrite si góly a dôležité momenty zo zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji U20 2026.

Hokejisti Slovenska odštartovali púť na MS v hokeji do 20 rokov 2026 úvodným zápasom proti rovesníkom zo Švédska.

Do zápasu vstúpili horšie, keď inkasovali v 30. v minúte z hokejky Antona Frondella. Druhýh gól Švédov pridal o štyri minúty neskôr Victor Eklund.

Slováci sa presadili päť sekúnd pred koncom, keď využil presilovku o dvoch hráčov Tomáš Pobežal.

Pozrite si góly zo zápasu Slovensko - Švédsko.

VIDEO: Anton Frondell a jeho gól na 1:0

VIDEO: Victor Eklund a jeho gól na 2:0

VIDEO: Tomáš Pobežal a jeho gól na 2:1

VIDEO: Tobias Tomík a jeho gól na 2:2

VIDEO: Ivar Stenberg a jeho gól na 3:2

Tabuľka skupiny A

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

    dnes 21:44
