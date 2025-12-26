VIDEO: Pozrite si góly zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji U20 2026

Hokejisti Slovenska odštartovali púť na MS v hokeji do 20 rokov 2026 úvodným zápasom proti rovesníkom zo Švédska.
Do zápasu vstúpili horšie, keď inkasovali v 30. v minúte z hokejky Antona Frondella. Druhýh gól Švédov pridal o štyri minúty neskôr Victor Eklund.
Slováci sa presadili päť sekúnd pred koncom, keď využil presilovku o dvoch hráčov Tomáš Pobežal.
Pozrite si góly zo zápasu Slovensko - Švédsko.
VIDEO: Anton Frondell a jeho gól na 1:0
VIDEO: Victor Eklund a jeho gól na 2:0
VIDEO: Tomáš Pobežal a jeho gól na 2:1
VIDEO: Tobias Tomík a jeho gól na 2:2
VIDEO: Ivar Stenberg a jeho gól na 3:2