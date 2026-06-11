    Českí reprezentanti zažili pred MS kuriózny problém. Zostali s autobusom v úzkych

    Českí futbalisti počas verejného tréningu pred začiatkom majstrovstiev sveta vo futbale v americkom Mansfielde.
    Českí futbalisti počas verejného tréningu pred začiatkom majstrovstiev sveta vo futbale v americkom Mansfielde. (Autor: TASR/AP)
    TASR|11. jún 2026 o 16:39
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    Približne hodinu zablokoval dopravu v mexickej Guadalajare.

    Českí futbaloví reprezentanti sa museli len niekoľko hodín pred štartom na MS v USA, Kanade a Mexiku vysporiadať s nepríjemnou situáciou.

    Ich autobus sa zasekol v úzkom vjazde a na približne hodinu zablokoval dopravu v mexickej Guadalajare.

    Podľa portálu idnes.cz si šofér autobusu zle nadbehol do vjazdu s kamennou cestou, ktorá viedla do tréningového centra.

    Program Česka na MS vo futbale 2026

    12.06. 04:00
    | Skupina A | Matchday 1
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    vs.
    Česko
    Česko
    Guadalajara | Guadalajara
    18.06. 18:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Česko
    Česko
    vs.
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    Atlanta | Atlanta
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Česko
    Česko
    vs.
    Mexiko
    Mexiko
    Mexiko City | Mexiko City

    To sa nachádza v inom areáli, ako je dejisko úvodného stretnutia Česka s Kórejskou republikou.

    Duel na Štadióne Akron je na programe o 4.00 SELČ. Na tréning museli Česi dôjsť peši.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ČeskoČeskoCZE
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    Južná AfrikaJužná AfrikaRSA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    Južná KóreaJužná KóreaKOR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    MexikoMexikoMEX
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

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