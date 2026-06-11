Českí reprezentanti zažili pred MS kuriózny problém. Zostali s autobusom v úzkych

Českí futbaloví reprezentanti sa museli len niekoľko hodín pred štartom na MS v USA, Kanade a Mexiku vysporiadať s nepríjemnou situáciou.
Ich autobus sa zasekol v úzkom vjazde a na približne hodinu zablokoval dopravu v mexickej Guadalajare.
Podľa portálu idnes.cz si šofér autobusu zle nadbehol do vjazdu s kamennou cestou, ktorá viedla do tréningového centra.
Program Česka na MS vo futbale 2026
To sa nachádza v inom areáli, ako je dejisko úvodného stretnutia Česka s Kórejskou republikou.
Duel na Štadióne Akron je na programe o 4.00 SELČ. Na tréning museli Česi dôjsť peši.
Tabuľka: Skupina A
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body