VIDEO: Pozrite si gól zo zápasu Slovensko - Severné Írsko v kvalifikácii MS vo futbale 2026

KOŠICE. Slovenskí futbalisti zvíťazili vo svojom piatom zápase v kvalifikácii MS vo futbale 2026, keď na domácom štadióne v Košiciach zdolali Severné Írsko 1:0.
- ONLINE: Slovensko - Severné Írsko, kvalifikácia MS vo futbale 2026 (skupina A)
- Program, tabuľka a výsledky skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026
Hrdinom zápasu bol striedajúci Tomáš Bobček, ktorý pri svojom debute v reprezentácii rozhodol po troch minútach na ihrisku.
Pozrite si góly zo zápasu Slovensko - Severné Írsko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
VIDEO: Gól Tomáša Bobčeka