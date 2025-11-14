VIDEO: Pozrite si gól zo zápasu Slovensko - Severné Írsko v kvalifikácii MS vo futbale 2026

Fotka zo zápasu Slovensko - Severné Írsko.
Fotka zo zápasu Slovensko - Severné Írsko. (Autor: Sportnet/Matej Sagan)
Sportnet|14. nov 2025 o 23:18
Pozrite si gól zo zápasu Slovensko - Severné Írsko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.

KOŠICE. Slovenskí futbalisti zvíťazili vo svojom piatom zápase v kvalifikácii MS vo futbale 2026, keď na domácom štadióne v Košiciach zdolali Severné Írsko 1:0.

Hrdinom zápasu bol striedajúci Tomáš Bobček, ktorý pri svojom debute v reprezentácii rozhodol po troch minútach na ihrisku.

Pozrite si góly zo zápasu Slovensko - Severné Írsko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.

VIDEO: Gól Tomáša Bobčeka

Futbalisti Slovenska pred zápasom so Severným Írskom.
Slovensko už má istú baráž o MS 2026. Ako sa hrá a kto môže byť súper Slovákov?
Boris Vanya|dnes 23:23
