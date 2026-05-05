Bosna a Hercegovina na MS 2026: Bývalý hráč pokru doviedol malú krajinu k dvom úspešným rozstrelom

Pre futbalovú reprezentáciu Bosny a Hercegoviny je účasť na MS vo futbale 2026 jedným z najväčších úspechov. Zatiaľ sa na svetovom šampionáte predstavila iba raz, v roku 2014.
Cesta balkánskej krajiny s 3,5 milióna obyvateľmi na šampionát bola mimoriadne dramatická. V skupine prehrali iba raz, ale o prvé miesto a priamy postup prišili v záverečnom kole po remíze s Rakúskom, pričom viedli od 12. až do 76. minúty.
Druhé miesto znamenalo baráž. Bosniaci prehrávali v oboch zápasoch, s Walesom aj s Talianskom, ale tesne pred záverom vždy dokázali vyrovnať a napokon v oboch prípadoch vyhrali v penaltovom rozstrele.
Bosniaci sa postarali o to, že štvornásobný majster sveta Taliansko bude už tretí raz po sebe chýbať na svetovom šampionáte.
Trénerom mužstva je Sergej Barbarez, ktorý počas hráčskej kariéry pôsobil v rôznych nemeckých kluboch. Po skončení aktívnej kariéry profesionálne hral poker. Národný tím vedie od apríla 2024.
Najvýznamnejší hráči:
- Edin Džeko (Schalke): Štyridsaťročný kapitán zaknihoval najviac reprezentačných štartov (148) a najviac gólov (73) a stále je jednoznačným lídrom tímu. Hral za európske veľkokluby, zaznamenal takmer dvesto zápasov v drese AS Rím, ale dlho pôsobil aj v Manchestri City.
- Ermedin Demirovič (Stuttgart): Ideálny mladší parťák pre Džeka. Kým Džeko vyniká v zakončení a pozičnej hre, Demirovič prináša dynamiku, pressing a pohyb medzi líniami. patrí medzi útočníkov s najvyšším počtom získaných lôpt v útočnej tretine, čo z neho robí moderný typ hrotového hráča.
- Sead Kolašinac (Atalanta): Robustný ľavý obranca, ktorý si meno vybudoval v FC Schalke 04 a neskôr v Arsenale, je známy svojou fyzickou silou a nekompromisným štýlom hry. Patrí medzi najtvrdších obrancov – pravidelne dominuje v osobných súbojoch a patrí k lídrom v počte vyhraných hlavičiek.
Súperi na MS 2026: Kanada, Katar, Švajčiarsko (skupina B)
Bosna a Hercegovina
FIFA Ranking
65. miesto
Tréner
Sergej Barbarez
Tri hviezdy
Edin Džeko, Emerdin Demirovič, Sead Kolašinac
Najväčšie úspechy
Účasť na MS 2014