Kanada na MS 2026: Lídri majú korene v Afrike či na Haiti. Zmenia doma mizerné skóre?

Kanada je v športe známa ako kolíska hokeja, no počas nadchádzajúceho leta prvýkrát na domácej pôde ochutná atmosféru MS vo futbale.
V rámci B-skupiny bude najskôr v Toronte hostiť Bosnu a Hercegovinu a následne ju čakajú vo Vancouveri súboje s Katarom a Švajčiarskom.
Pre Kanadu to bude tretia účasť na futbalových MS, pričom doterajšia bilancia je mizerná. V roku 1986, ako aj pred štyrmi rokmi, prehrali "javorové listy" všetky tri zápasy s celkovým skóre 2:12.
Keďže gól v poslednom stretnutí s Marokom (1:2) bol vlastný, jediným Kanaďanom, ktorý doposiaľ skóroval na scéne MS je Alphonso Davies.
Rodák z Ghany je kapitánom reprezentácie, pričom portál Transfermarkt eviduje pri ľavom obrancovi Bayernu Mníchov cenovku 45 miliónov eur.
VIDEO: Prvý gól Kanady na MS vo futbale od 0:06 min
Davies nie je jediným lídrom tímu, ktorý má iné ako kanadské korene. Historicky najlepší reprezentačný strelec Jonathan David prežil detstvo na Haiti a rodičia Cylea Larina majú jamajský pôvod.
Trénerom je Američan Jesse March, ktorý bol asistentom Boba Bradleyho pri postupe USA do osemfinále MS 2010. Ako hlavný kouč úspešne viedol Salzburg a má aj skúsenosti z Bundesligy, Premier League či MLS.
Do histórie národného tímu sa okrem iného zapísal aj zápas proti Mexiku (2:1) v kvalifikácii MS 2022. V Edmontone bolo v čase výkopu -9° Celzia.
Najvýznamnejší hráči:
- Alphonso Davies: Už ako 18-ročný debutoval v drese Bayernu Mníchov a v roku 2022 strelil proti Chorvátsku (1:4) historicky prvý gól Kanady na MS vo futbale.
- Jonathan David: S 39 gólmi je najlepším strelcom Kanady. V drese LOSC Lille skóroval vo všetkých súťažiach 109-krát a aktuálne hrá za Juventus Turín.
- Cyle Larin: Jeden z najskúsenejších hráčov tímu pôsobí v anglickom Southamptone. V mrazivom zápase proti Mexiku strelil dva góly.
Súperi na MS 2026: Bosna a Hercegovina, Katar, Švajčiarsko (skupina B)
Kanada
FIFA Ranking
30. miesto
Tréner
Jesse Marsch
Tri hviezdy
Alphonso Davies, Jonathan David, Cyle Larin
Najväčšie úspechy
Víťazstvo na Gold Cupe 2000, triumf na CONCACAF Championship 1985, zlato z OH 1904, 3x účasť na MS vo futbale