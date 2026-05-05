Švajčiarsko na MS 2026: Na šampionáte sú šiestykrát v rade a držia kuriózny rekord

Švajčiarsko už dávno nie je len tímom, ktorý môže prekvapiť, ale stabilnou európskou značkou, pre ktorú budú MS vo futbale 2026 šieste v rade.
„Nati“, ako znie prezývka národného výberu, sa do Severnej Ameriky prebojovali suverénnym spôsobom.
V európskej kvalifikačnej skupine B nenašli premožiteľa a cestu na šampionát spečatili bez jedinej prehry.
Na domácej pôde hrali dominantne. Nad Kosovom vyhrali 4:0, nad Slovinskom 3:0 a nad Švédskom 4:1.
Defenzíva tímu inkasovala počas celého cyklu iba dva góly. Pod vedením trénera Murata Yakina, ktorý mužstvo prebral v roku 2021 a vštepil mu taktickú flexibilitu, sa Švajčiari stali strojom na výsledky.
Pre túto alpskú krajinu ide o celkovo trinástu účasť na MS v histórii. Ich maximom zostáva štvrťfinále, ktoré naposledy dosiahli ešte v roku 1954 na domácej pôde.
Práve z tohto roku pochádza kuriózny rekord, keď v Lausanne prehrali s Rakúskom 5:7, čo je dodnes zápas s najvyšším počtom gólov v dejinách šampionátov.
Švajčiarsky futbal je známy precíznou organizáciou hry, ktorú v minulosti preslávil systém „rappan“ – predchodca známeho catenaccia. Dnes sa však spoliehajú na moderný, atletický futbal a skúsené opory z elitných európskych líg.
Najvýznamnejší hráči:
- Granit Xhaka: Kapitán a mozog mužstva. Skúsený stredopoliar je predĺženou rukou trénera na trávniku, diktuje tempo hry a jeho víťazná mentalita je pre kabínu kľúčová.
- Manuel Akanji: Moderný stopér Interu Miláno, ktorý spája fyzickú silu s výbornou konštruktívnou rozohrávkou. Patrí k najlepším obrancom sveta v situáciách jeden na jedného.
- Gregor Kobel: Brankárska jednotka z Dortmundu. Po reprezentačnom konci Yanna Sommera prevzal žezlo a vďaka skvelým reflexom je pre útočníkov súpera skutočnou stenou.
Súperi na MS 2026: Katar, Bosna a Hercegovina, Kanada (skupina B)
Švajčiarsko
FIFA Ranking
19. miesto
Tréner
Murat Yakin
Tri hviezdy
Granit Xhaka, Manuel Akanji, Gregor Kobel
Najväčšie úspechy
Štvrťfinále MS (1934, 1938, 1954), Striebro z OH (1924)