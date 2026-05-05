    Švajčiarsko na MS 2026: Na šampionáte sú šiestykrát v rade a držia kuriózny rekord

    Futbalová reprezentácia Švajčiarska.
    Futbalová reprezentácia Švajčiarska. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|5. máj 2026 o 06:30
    ShareTweet0

    Pozrite si profil reprezentácie Švajčiarska na majstrovstvách sveta vo futbale 2026.

    Švajčiarsko už dávno nie je len tímom, ktorý môže prekvapiť, ale stabilnou európskou značkou, pre ktorú budú MS vo futbale 2026 šieste v rade.

    „Nati“, ako znie prezývka národného výberu, sa do Severnej Ameriky prebojovali suverénnym spôsobom.

    V európskej kvalifikačnej skupine B nenašli premožiteľa a cestu na šampionát spečatili bez jedinej prehry.

    Na domácej pôde hrali dominantne. Nad Kosovom vyhrali 4:0, nad Slovinskom 3:0 a nad Švédskom 4:1.

    Defenzíva tímu inkasovala počas celého cyklu iba dva góly. Pod vedením trénera Murata Yakina, ktorý mužstvo prebral v roku 2021 a vštepil mu taktickú flexibilitu, sa Švajčiari stali strojom na výsledky.

    Pre túto alpskú krajinu ide o celkovo trinástu účasť na MS v histórii. Ich maximom zostáva štvrťfinále, ktoré naposledy dosiahli ešte v roku 1954 na domácej pôde.

    Práve z tohto roku pochádza kuriózny rekord, keď v Lausanne prehrali s Rakúskom 5:7, čo je dodnes zápas s najvyšším počtom gólov v dejinách šampionátov.

    Švajčiarsky futbal je známy precíznou organizáciou hry, ktorú v minulosti preslávil systém „rappan“ – predchodca známeho catenaccia. Dnes sa však spoliehajú na moderný, atletický futbal a skúsené opory z elitných európskych líg.

    Najvýznamnejší hráči:

    • Granit Xhaka: Kapitán a mozog mužstva. Skúsený stredopoliar je predĺženou rukou trénera na trávniku, diktuje tempo hry a jeho víťazná mentalita je pre kabínu kľúčová.
    • Manuel Akanji: Moderný stopér Interu Miláno, ktorý spája fyzickú silu s výbornou konštruktívnou rozohrávkou. Patrí k najlepším obrancom sveta v situáciách jeden na jedného.
    • Gregor Kobel: Brankárska jednotka z Dortmundu. Po reprezentačnom konci Yanna Sommera prevzal žezlo a vďaka skvelým reflexom je pre útočníkov súpera skutočnou stenou.

    Súperi na MS 2026: Katar, Bosna a Hercegovina, Kanada (skupina B)

    Švajčiarsko

    FIFA Ranking

    19. miesto

    Tréner

    Murat Yakin

    Tri hviezdy

    Granit Xhaka, Manuel Akanji, Gregor Kobel

    Najväčšie úspechy

    Štvrťfinále MS (1934, 1938, 1954), Striebro z OH (1924)

    MS vo futbale 2026: Skupina B

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Kataru.
    Futbalisti Kataru.
    Katar na MS 2026: Šampionát vyvolal vášeň, ďalšiu účasť si už Katarčania vybojovali
    dnes 06:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Švajčiarsko na MS 2026: Na šampionáte sú šiestykrát v rade a držia kuriózny rekord