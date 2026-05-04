Zneužívanie postavenia a obťažovanie. Bývalý funkcionár dostal stopku na päť rokov

Ian Alves
Ian Alves (Autor: Cristian Moraes)
TASR|4. máj 2026 o 21:29
Udelili mu aj pokutu vo výške takmer 20-tisíc eur.

Bývalý generálny sekretár Guyanskej futbalovej federácie (GFF) Ian Alves dostal päťročný zákaz pôsobenia vo futbale a súvisiacich aktivitách.

Etická komisia Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) ho uznala vinného zo zneužívania svojho postavenia na sexuálne obťažovanie zamestnankýň.

Po analýze obvinení, osobných výpovedí a dôkazov došlo k rozhodnutiu, že Alves porušil článok 24 (ochrana fyzickej a duševnej integrity), článok 26 (zneužitie postavenia) a článok 14 (celkové povinnosti) etického kódexu FIFA.

Okrem päťročného zákazu činnosti mu udelili aj pokutu vo výške takmer 20-tisíc eur, pripomenula agentúra DPA.

