Zneužívanie postavenia a obťažovanie. Bývalý funkcionár dostal stopku na päť rokov

Bývalý generálny sekretár Guyanskej futbalovej federácie (GFF) Ian Alves dostal päťročný zákaz pôsobenia vo futbale a súvisiacich aktivitách.
Etická komisia Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) ho uznala vinného zo zneužívania svojho postavenia na sexuálne obťažovanie zamestnankýň.
Po analýze obvinení, osobných výpovedí a dôkazov došlo k rozhodnutiu, že Alves porušil článok 24 (ochrana fyzickej a duševnej integrity), článok 26 (zneužitie postavenia) a článok 14 (celkové povinnosti) etického kódexu FIFA.
Okrem päťročného zákazu činnosti mu udelili aj pokutu vo výške takmer 20-tisíc eur, pripomenula agentúra DPA.