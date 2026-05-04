VIDEO: Hrôzostrašný duel pre Chelsea. Zranil sa hráč, hviezda nepremenila penaltu

Futbalisti Nottinghamu Forest vyhrali pondelkový zápas 35. kola Premier League na pôde FC Chelsea 3:1.
Hostia tak urobili na šestnástom mieste výrazný krok smerom k udržaniu sa v najvyššej anglickej súťaži.
Sú šesť bodov nad pásmom zostupu a prekročili hranicu 40 bodov, čo je nepísaná záruka záchrany v Premier League.
Chelsea prehrala už šiesty ligový duel v rade a patrí jej deviate miesto, tri body za pozíciami zaručujúcimi účasť v pohárovej Európe.
Nottingham čaká vo štvrtok odveta semifinále Európskej ligy proti Aston Ville, preto v pondelok nastúpil bez niekoľkých opôr.
Napriek tomu ho už v druhej minúte Awoniyi poslal do vedenia a po štvrťhodine zvýšil z penalty Jesús.
VIDEO: Faul na Awoniyiho a Jesus upravil z penalty na 2:0
Na druhej strane nepremenil Palmer pokutový kop nariadený po tom, čo sa domáci Jesse Derry tvrdo zrazil hlavou so Zachom Abbottom.
Hra bola na dlhý čas prerušená, osemnásťročný krídelník Chelsea opustil trávnik na nosidlách a zamieril do nemocnice.
Pre Derryho tak skončil smolne debut v Premier League. „Jesse je pri vedomí, rozpráva a absolvuje preventívne vyšetrenie,“ uviedla Chelsea po zápase. „Prajeme mu skoré uzdravenie a ďakujeme zdravotníkom za rýchlu reakciu.“
VIDEO: Faul na Derryho a Palmer nepremenil penaltu
Krátko po zmene strán sa druhýkrát presadil po priamočiarej akcii Awoniyi. V nadstavenom čase sa blysol efektnými „nožničkami“ Joao Pedro.
VIDEO: Krásny gól Pedra
Chelsea opäť na body nedosiahla. Aspoň však po piatich ligových zápasoch ukončila čakanie na gól.
Premier League - 35. kolo
FC Chelsea - Nottingham Forest 1:3 (0:2)
Góly: 90.+3 Pedro - 2. a 52. Awoniyi, 15. Jesus (z 11 m)