    Katar na MS 2026: Šampionát vyvolal vášeň, ďalšiu účasť si už Katarčania vybojovali

    Futbalisti Kataru. (Autor: SITA/AP)
    Sportnet|5. máj 2026 o 06:45
    Pozrite si profil reprezentácie Kataru na majstrovstvách sveta vo futbale 2026.

    Pred štyrmi rokmi upútal celý svet. Majstrovstvá sveta v Katare sa stali nezabudnuteľnými. Fotografia Argentínčana Lionela Messiho s trofejou v rukách, zatiaľ čo ho spoluhráči nesú na ramenách, sa stala ikonickou.

    Turnaj v Katare vyvolal vlnu futbalovej vášne. „Zmenil sa spôsob, ako ľudia v Katare vnímajú futbal. Stali sa oddanejšími k tomuto športu,“ priznal katarský reprezentant Hassan Al Haydos. 

    Katar na MS 2022 prehral všetky tri zápasy v skupine a nepostúpil do ďalšej fázy, dosiahol dokonca najhorší výsledok hostiteľskej krajiny na MS v histórii.

    Ale na MS vo futbale 2026 sa Katarčania prebojovali prvý raz z kvalifikácie, keď vo štvrtej fáze vyhrali svoju skupinu.

    „Je to úžasný, neuveriteľný deň,“ komentoval postup tréner Kataru Julen Lopetegui. Španiel má teraz druhú šancu viesť mužstvo na MS, keďže len dva dni pred začiatkom turnaja v roku 2018 ho prepustil Španielsky futbalový zväz po tom, čo prijal miesto trénera Realu Madrid. 

    Najvýznamnejší hráči:

    • Akram Afif: Jeho krstné meno Akram, je odvodené z arabského slova, ktoré znamená „štedrosť“. Dlhoročný ťahúň katarskej reprezentácie a klubu Al-Sadd, ktorý posledné roky dominuje v tamojšej najvyššej sútaži. Je srdcom národného mužstva. Tréner Lopetegui sa na neho vo veľkej miere spolieha, pričom Afif je poverený kreatívnymi úlohami v útoku.
    • Edmilson Junior: Narodil sa v Belgicku, pričom jeho otec pochádza z Brazílie. Po presťahovaní sa do Kataru v roku 2018, kde hrá za Al-Duhail SC, splnil požiadavky na získanie katarského občianstva. V národnom tíme debutoval pred dvoma rokmi. Ľavý krídelník patrí k najlepším hráčom v katarskej lige. 
    • Almoez Ali: Je jediný futbalista v histórii, ktorý skóroval v súťažiach na troch rôznych kontinentoch - Ázijský pohár AFC (Ázia), Copa América (Južná Amerika) a Pohár CONCACAF (Severná/Stredná Amerika). Stal sa prvým katarským futbalistom, ktorý skóroval v španielskej lige, keď hral za Cultural Leonesa v roku 2016. Ali je s 55 gólmi historicky najlepším strelcom Kataru. V roku 2019 bol vyhlásený za najlepšieho strelca aj najlepšieho hráča Ázijského pohára AFC

    Súperi na MS 2026: Švajčiarsko, Kanada a Bosna a Hercegovina (skupina B)

    Katar

    FIFA Ranking

    55. miesto

    Tréner

    Julen Lopetegui

    Tri hviezdy

    Akram Afif, Edmilson Junior, Almoez Ali

    Najväčšie úspechy

    Víťaz Azijského pohára v rokoch 2019 a 2023

    MS vo futbale 2026: Skupina B


