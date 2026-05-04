Priebežná líderka skončila po páde v nemocnici. Slovenka mala v cieli obrovskú stratu

La Vuelta Femenina 2026
Výsledky - 2. etapa (Lobios - San Cibrao das Viñas, 109,8 km):
1.
Shari Bossuytová
Belgicko
AG Insurance - Soudal
2:55:50 h
2.
Franziska Kochová
Nemecko
FDJ United - SUEZ
+ 0 s
3.
Évita Muzicová
Francúzsko
FDJ United - SUEZ
+ 0 s
4.
Letizia Paternosterová
Taliansko
Liv AlUla Jayco
+ 0 s
5.
Sarah Van Damová
Kanada
Visma-Lease a Bike
+ 0 s
6.
Anna Van Der Breggenová
Holandsko
SD Worx - Protime
+ 0 s
118.
Nora Jenčušová
Slovensko
Vini Fantini - BePink
+ 27:10 min
Belgická cyklistka Shari Bossuytová dosiahla najväčší úspech doterajšej kariéry, keď sa stala víťazkou 2. etapy pretekov La Vuelta Femenina.
Na španielskej Grand Tour si najlepšie poradila so zvlneným terénom a po takmer troch hodinách predviedla v San Cibrao das Viñas najlepší šprint.
V momente, keď šprint rozbiehala, do nej síce ťukla dvojnásobná majsterka sveta Lotte Kopecká, no jej krajanku to absolútne nerozhodilo.
VIDEO: Zostrih druhej etapy La Vuelta Femenina 2026
"Nemôžem tomu uveriť. Nečakala som, že dnes vyhrám. V záverečnom stúpaní som bola v skupine dosť vzadu, ale v zjazde som dokázala nabrať rýchlosť a dostať sa späť, čo už asi nikto nečakal," povedala Bossuytová.
Bohužiaľ, v pretekoch už nepokračuje víťazka úvodnej etapy Noemi Ruëggová. Tá spadla vyše 10 km pred cieľom a strhla so sebou aj Eleonoru Ciabaccovú – držiteľku bieleho dresu pre najlepšiu mladú jazdkyňu.
Švajčiarka bola evidentne otrasená a smerovala rovno do nemocnice. Tím EF Education-Oatly na sociálnych sieťach informoval, že podstupuje vyšetrenia.
Slovenka Nora Jenčušová (Vini Fantini - BePink) finišovala na chvoste s priepastnou takmer polhodinovou stratou na víťaznú Bossuytovú.
Priebežné poradie po 2. etape
1.
Franziska Kochová
Nemecko
FDJ United - SUEZ
5:49:24 h
2.
Shari Bossuytová
Belgicko
AG Insurance - Soudal
+ 6 s
3.
Lotte Kopecká
Belgicko
SD Worx - Protime
+ 10 s
4.
Évita Muzicová
Francúzsko
FDJ United - SUEZ
+ 12 s
5.
Loes Adegeestová
Holandsko
Lidl - Trek
+ 14 s
6.
Maeva Squibanová
Francúzsko
UAE Team ADQ
+ 16 s
119.
Nora Jenčušová
Slovensko
Vini Fantini - BePink
+ 51:32 min