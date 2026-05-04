    Priebežná líderka skončila po páde v nemocnici. Slovenka mala v cieli obrovskú stratu

    Na snímke je švajčiarska cyklistka Noemi Rüeggová.
    Na snímke je švajčiarska cyklistka Noemi Rüeggová. (Autor: REUTERS)
    Sportnet|4. máj 2026 o 19:14
    ShareTweet0

    Druhú etapu Vuelty vyhrala Belgičanka Shari Bossuytová.

    La Vuelta Femenina 2026

    Výsledky - 2. etapa (Lobios - San Cibrao das Viñas, 109,8 km):

    1.

    Shari Bossuytová

    Belgicko

    AG Insurance - Soudal

    2:55:50 h

    2.

    Franziska Kochová

    Nemecko

    FDJ United - SUEZ

    + 0 s

    3.

    Évita Muzicová

    Francúzsko

    FDJ United - SUEZ

    + 0 s

    4.

    Letizia Paternosterová

    Taliansko

    Liv AlUla Jayco

    + 0 s

    5.

    Sarah Van Damová

    Kanada

    Visma-Lease a Bike

    + 0 s

    6.

    Anna Van Der Breggenová

    Holandsko

    SD Worx - Protime

    + 0 s

    118.

    Nora Jenčušová

    Slovensko

    Vini Fantini - BePink

    + 27:10 min

    Belgická cyklistka Shari Bossuytová dosiahla najväčší úspech doterajšej kariéry, keď sa stala víťazkou 2. etapy pretekov La Vuelta Femenina.

    Na španielskej Grand Tour si najlepšie poradila so zvlneným terénom a po takmer troch hodinách predviedla v San Cibrao das Viñas najlepší šprint. 

    V momente, keď šprint rozbiehala, do nej síce ťukla dvojnásobná majsterka sveta Lotte Kopecká, no jej krajanku to absolútne nerozhodilo. 

    VIDEO: Zostrih druhej etapy La Vuelta Femenina 2026

    "Nemôžem tomu uveriť. Nečakala som, že dnes vyhrám. V záverečnom stúpaní som bola v skupine dosť vzadu, ale v zjazde som dokázala nabrať rýchlosť a dostať sa späť, čo už asi nikto nečakal," povedala Bossuytová.

    Bohužiaľ, v pretekoch už nepokračuje víťazka úvodnej etapy Noemi Ruëggová. Tá spadla vyše 10 km pred cieľom a strhla so sebou aj Eleonoru Ciabaccovú – držiteľku bieleho dresu pre najlepšiu mladú jazdkyňu.

    Švajčiarka bola evidentne otrasená a smerovala rovno do nemocnice. Tím EF Education-Oatly na sociálnych sieťach informoval, že podstupuje vyšetrenia. 

    Slovenka Nora Jenčušová (Vini Fantini - BePink) finišovala na chvoste s priepastnou takmer polhodinovou stratou na víťaznú Bossuytovú.

    Priebežné poradie po 2. etape

    1.

    Franziska Kochová

    Nemecko

    FDJ United - SUEZ

    5:49:24 h

    2.

    Shari Bossuytová

    Belgicko

    AG Insurance - Soudal

    + 6 s

    3.

    Lotte Kopecká

    Belgicko

    SD Worx - Protime

    + 10 s

    4.

    Évita Muzicová

    Francúzsko

    FDJ United - SUEZ

    + 12 s

    5.

    Loes Adegeestová

    Holandsko

    Lidl - Trek

    + 14 s

    6.

    Maeva Squibanová

    Francúzsko

    UAE Team ADQ

    + 16 s

    119.

    Nora Jenčušová

    Slovensko

    Vini Fantini - BePink

    + 51:32 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Na snímke je švajčiarska cyklistka Noemi Rüeggová.
    Na snímke je švajčiarska cyklistka Noemi Rüeggová.
    Priebežná líderka skončila po páde v nemocnici. Slovenka mala v cieli obrovskú stratu
    dnes 19:14
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Priebežná líderka skončila po páde v nemocnici. Slovenka mala v cieli obrovskú stratu