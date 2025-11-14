V Košiciach je plno, chystá sa niečo veľké. Kľúčový Slovák môže vyriešiť záhadu

KOŠICE. Slovensko pôsobí rozporne. Proti futbalovej veľmoci svetového formátu – Nemecku – hralo odvážne, disciplinovane a sebavedomo ako nikdy predtým. No v ďalších dueloch sa akoby vytratila ľahkosť, ktorá z tímu spravila protivníka schopného vzdorovať aj svetovej špičke.
Tempo spomalilo, presnosť bledla, istota sa rozplynula. Akú tvár ukážu slovenskí futbalisti v závere kvalifikácie?
Národný tím má späť svoj motor – Stanislava Lobotku.
Ešte pred pár dňami nebolo isté, či sa vôbec objaví v nominácii. Nakoniec to stihol. Lobotka sa zotavil zo zranenia, ktoré ho vyradilo na takmer mesiac.
„Bolo to veľmi ťažké, ale teraz sa už cítim dobre a v posledných zápasoch som stihol nazbierať nejakú minutáž. Už to bude len lepšie,“ povedal Lobotka.
Lobotka: Môžeme ísť priamo
„Môžete trénovať, ale ak nemáte zápasovú prax, chýba vám sebavedomie. Aj preto som chcel pred odchodom na reprezentačný zraz odohrať nejaký zápas.“
Líder stredovej formácie pôsobí pokojne, no jeho slová majú jasný cieľ – mobilizovať.
„Verím, že máme kvalitu aj tím a že na svetový šampionát môžeme postúpiť priamo. Najprv treba zvládnuť Severné Írsko, až potom riešiť ďalší zápas. Tréner nám verí, my si veríme navzájom, chémia je výborná. Verím, že tento zraz môže byť pre nás krásny,“ odkázal Lobotka.
Pred mesiacom Slováci v Belfaste prehrali 0:2, vtedy bez dvoch najlepších hráčov. Tentoraz budú silnejší – Lobotka aj Dávid Hancko sú späť. Chýbať však bude Ondrej Duda, ktorý si odpyká trest za žlté karty.
Zápas Slovensko – Severné Írsko sa hrá v piatok o 20.45 v Košiciach (vysiela RTVS Šport).
Aréna je vypredaná
Ide o všetko. Víťazstvo by znamenalo minimálne baráž, akákoľvek strata by výrazne znížila šancu na postup. Kvalifikáciu uzavrie národný tím v pondelok na pôde Nemecka.
Košice zažijú futbalový večer, aký ešte nemali. V ére samostatnosti tam reprezentácia odohrala sedem zápasov, z toho štyri kvalifikačné.
Slovensko vs. Severné Írsko
Kvalifikácia o postup na MS
Hrá sa v piatok (o 20.45 vysiela STVR ŠPORT) v Košiciach
Predpokladaná zostava: Dúbravka – Gyömbér, Škriniar, Obert, Hancko – Bero, Lobotka, Rigo – Ďuriš (Schranz), Strelec, Haraslín (Sauer).
V novej aréne sa hral len jeden – vlani Slovensko zdolalo v rámci Ligy národov Azerbajdžan 2:0. Góly dali Ondrej Duda a Dávid Strelec.
Teraz však pôjde o oveľa viac. Štadión s kapacitou asi 12 - tisíc je vypredaný už niekoľko dní.
„Toto bude pre nás kľúčový duel. Som šťastný, že štadión je vypredaný. Keď sme hrali v Severnom Írsku, čakalo nás tam peklo. Teraz im to musíme vrátiť,“ vyhlásil tréner Francesco Calzona.
Zostava bez prekvapení
Slováci strelili v štyroch kvalifikačných zápasoch päť gólov, o ktoré sa podelilo päť rôznych strelcov – Hancko, Strelec, Rigo, Obert a Schranz.
Calzona zostave verí a mení ju len zriedka. V bráne má istotu Martin Dúbravka.
Obranná štvorica Gyömbér – Škriniar – Obert – Hancko sa javí ako pevná.
V strede poľa Lobotka, Bero a pravdepodobne Rigo. Na hrote Dávid Strelec.
Krídla si podelí štvorica Haraslín, Leo Sauer, Schranz a Dávid Ďuriš.
V nominácii je aj nováčik Adrián Kaprálik z Holstein Kiel. Rýchly krídelník sa v druhej bundeslige uchytil solídne, no Calzona zvyčajne neprekvapuje.
Alternatívou môže byť aj Tomáš Bobček – s deviatimi gólmi najlepší strelec poľskej ligy. Nie je vylúčené, že dostane aspoň pár minút.
Všetko vo vlastných rukách
Dve kolá pred koncom kvalifikácie je situácia jasná – Slovensko má všetko vo vlastných rukách, no musí vyhrať.
Lídrom skupiny je Nemecko s deviatimi bodmi, slovenskí futbalisti sú druhí – iba kvôli horšiemu skóre. Severní Íri strácajú tri body.
„Sú zdolateľní. Z našich hráčov mám pocit, že idú v každom zápase na dno síl,“ povedal Calzona.
Podľa Transfermarktu má slovenský káder hodnotu približne 140 miliónov eur, kým Severné Írsko asi 94 miliónov.
Vo svetovom rebríčku FIFA je súper na 69. mieste, Slovensko drží 46. priečku.
Nemci iba o skóre
V ére samostatnosti sa tieto tímy stretli šesťkrát – trikrát zvíťazili Slováci. Aj v Košiciach budú miernym favoritom.
Tréner Severného Írska Michael O’Neill má k dispozícii pestrý tím. V nominácii sú hráči z Premier League, no aj z nižších anglických súťaží – až po League Two, čo je štvrtá liga. Je to mix skúseností a dravosti, profesionálov rôznej úrovne.
Z Premier League prichádza trebárs obranca Conor Bradley z Liverpoolu FC.
Obrana Severného Írska stojí na pevných pilieroch zo Sunderlandu, Liverpoolu či Oxfordu, no brankársky post odhaľuje limity výberu – všetci traja brankári chytajú len v tretej alebo štvrtej anglickej lige.
Severní Íri prídu oslabení, chýba im dvojica kľúčových stredopoliarov: Shea Charles a Ali McCann.
Tipuj našich v Niké! Ak otvoríme skóre a nevyhráme, žolík ťa zachráni
Slovenských futbalových reprezentantov čaká veľmi dôležitý zápas v boji o majstrovstvá sveta 2026. V Košiciach privítajú Severné Írsko, ktoré ich v októbri doma zdolalo. V Niké si môžeš podať na výhru Slovenska bez zbytočných nervov. Ak si aktivuješ žolíka a naši otvoria skóre, Niké ti vráti vklad na víťazstvo Slovenska.
Tipéri jednoznačne veria našim
Slovenskí sokoli rozohrali kvalifikáciu výborne. Po štyroch stretnutiach majú na konte deväť bodov, stále však nevedia, aký bude ich osud v skupine. Môžu ju vyhrať, ale i skončiť mimo postupových pozícií. Preto potrebujú zabodovať, v najlepšom prípade zvíťaziť.
Takto premýšľajú aj tipéri. Až 85% tipujúcich v kurze 2,05 verí, že naši zabodujú naplno. Ďalších 6% očakáva remízu a 9% predpokladá triumf Severných Írov. Jeden tipujúci našim verí na toľko, že tiket na výhru Slovenska a Zvolena v Extralige podal za 1 000 eur. Ak sa všetko podarí, tipér zinkasuje 3 540 eur!