Dobrý kšeft, jeho zákroky sú šou. Slovák ovládol najlepšiu ligu sveta

BRATISLAVA. Futbalistov Slovenska čaká kľúčový dvojzápas v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta (2026). V piatok (o 20.45) na košickej pôde najprv vyzve Severné Írsko a o tri dni neskôr hrá posledný zápas na pôde Nemecka.
Kto má najlepšiu formu? Kto je v sezóne najviac vyťažený? kto dáva najviac gólov? Komu sa príliš nedarí?
Redakcia Sportnet analyzovala hráčov a ich fazónu na klubovej úrovni.
Kto dáva najviac gólov?
Cez víkend dvoma gólmi zariadil víťazstvo svojho tímu 2:1. V posledných štyroch dueloch dal štyri góly. Ďalší pridal v poľskom pohári. Útočník Lechie Gdaňsk Tomáš Bobček je s deviatimi gólmi najlepším strelcom poľskej ligy.
„Je vysnívaným útočníkom najsilnejších tímov v lige,“ tvrdí novinár Tomasz Włodarczyk, ktorý má na sieti X 200-tisíc sledovateľov. Bývalý útočník Ružomberka dal viac ako tretinu gólov svojho tímu (9 z 25). V tomto kalendárnom roku dal v poľskej lige už šestnásť gólov (26 zápasov). Na svoje prvé minúty v národnom tíme stále čaká.
„Na svoju momentálnu formu sa nespolieham a nemyslím si, že mi to pomôže, aby som hneď hral. Viem, akú tu mám pozíciu a chcem ju zlepšovať na každom zraze,“ tvrdil Bobček.
„Chcem každý deň ukazovať, že si zaslúžim miesto na lavičke alebo pár minút na ihrisku, prípadne raz aj miesto v základnej zostave. Jednoducho sa budem stále snažiť na sto percent,“ dodal Bobček.
Akú formu majú iní ofenzívni hráči?
Útočník reprezentácie číslo jeden Dávid Strelec sa v druhej anglickej lige hľadá.
„Aj ja som čakal, že to bude z pohľadu štatistík lepšie. Bohužiaľ, nové prostredie, krajina a celkovo futbal sú odlišné. Stále si zvykám. Neviem, čo k tomu viac povedať. Hrá sa tam jednoducho inak. Je to naozaj jedna z najnáročnejších líg sveta, keďže všetci súperi sú úplne vyrovnaní,“ priznal Strelec.
V desiatich zápasoch dal jeden gól. V drese Middlesbrough neskóroval už osem zápasov za sebou.
Róbert Boženík, ktorý je útočníkom číslo dva, neskóroval v tomto ročníku ani raz. V Stoke City naskakuje do hry ako náhradník, celkovo odohral iba 242 minút. Do šancí sa nedostáva. Kapitán a krídelník pražskej Sparty Lukáš Haraslín od začiatku sezóny často chýba pre zranenie. V tejto sezóne dal tri góly, ale od augusta iba jeden.
Ivana Schranza z pražskej Slavie rovnako sužujú zranenia. V tomto ročníku dal dva góly, ale na ďalší čaká od augusta.
Ako sa darí mladíkom (do 23 rokov)?
Stopér Adam Obert (Cagliari) odohral, s výnimkou jedného, všetky zápasy talianskej ligy v základnej zostave, to jest 937 minút.
Leo Sauer nastupuje v drese Feyenoordu pravidelne v základnej zostave, ale na prvý gól sezóny stále čaká. Iba devätnásťročný krídelník však patrí medzi najlepších driblérov holandskej ligy. Jeho brat Mário Sauer (Toulouse FC) naskočil v tejto sezóne do všetkých zápasov francúzskej ligy. Z posledných piatich zápasov hral iba raz v základnej zostave.
Kreatívny stredopoliar Tomáš Rigo (Stoke City) ešte nepresvedčil trénera, ale naskakoval v druhej anglickej lige štyrikrát za sebou do hry ako náhradník. Krídelník Adrián Kaprálik nastupuje pravidelne v druhej bundeslige, strelil dva góly. Ofenzívny univerzál nastupuje na štyroch rôznych postoch. Je nováčikom v nominácii trénera Calzonu.
Akú fazónu majú kľúčoví reprezentanti?
Stredopoliar Stanislav Lobotka sa po mesačnom zranení vrátil. V priebehu týždňa už stihol odohrať v drese SSC Neapol dva zápasy v základnej zostave. Dávid Hancko nastupuje pravidelne za Atlético Madrid, je oporou. Posledných šesť súťažných zápasov nechýbal ani minútu. V španielskej lige odohral v tomto ročníku všetky zápasy v základnej zostave – s výnimkou jedného. Stabilne dobre a spoľahlivo hráva kapitán Milan Škriniar (Fenerbahce) i brankár Martin Dúbravka (Burnley).
Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie:
Brankári: Martin Dúbravka (Burnley FC), Marek Rodák (Al-Ettifaq), Dominik Takáč (ŠK Slovan Bratislava)
Obrancovia: Peter Pekarík (Hertha BSC), Norbert Gyömbér (Al-Kholood Club), Denis Vavro (VfL Wolfsburg), Milan Škriniar (Fenerbahce Istanbul), Adam Obert (Cagliari Calcio), Ivan Mesík (Heracles Almelo), Dávid Hancko (Atletico Madrid), Ľubomír Šatka (Samsunspor)
Stredopoliari: Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Patrik Hrošovský (KRC Genk), Ondrej Duda (Al-Ettifaq), László Bénes (Kayserispor), Matúš Bero (VfL Bochum 1848), Tomáš Rigo (Stoke City), Mário Sauer (FC Toulouse)
Útočníci: Ivan Schranz (Slavia Praha), Dávid Ďuriš (Rosenborg Trondheim), Lukáš Haraslín (AC Sparta Praha), Leo Sauer (Feyenoord Rottterdam), Ľubomír Tupta (AE Larisa), David Strelec (FC Middlesbrough), Róbert Boženík (Stoke City), Tomáš Bobček (KS Lechia Gdaňsk), Adrián Kaprálik (Holstein Kiel).
Kto je špecifický prípad?
Po vážnom zranení sa do nominácie vrátil Denis Vavro. Stopér Wolfsburgu však v tejto sezóne neodohral ani minútu. „Bol a stále aj je pre nás veľmi dôležitý hráč. Cítil som z neho obrovskú vôľu a chuť prísť reprezentovať. Viem, že jeho kondícia nebude ideálna. Budeme sa však snažiť, aby sme jeho fyzickú silu využili aspoň v nejakej časti zápasu, ak to bude možné,“ vysvetľoval tréner Francesco Calzona.
Krajný obranca Peter Pekarík (39 r.) odohral štyri posledné zápasy v základnej zostave béčka Herthy Berlín – pôsobí v štvrtej nemeckej lige.
Kto je v sezóne najviac vyťažený?
Suverénne najviac vyťaženým hráčom na klubovej scéne je Milan Škriniar. Je kapitánom Fenerbahce, rovnakú pozíciu má aj v národnom tíme. V tejto sezóne chýbal iba v jednom z 19 zápasov Fenerbahce. Inak má plnú minutáž, to jest 1710 minút.
Ďalší stopér Ľubomír Šatka (Samsunspor) si pripísal sedemnásť zápasov – 1440 minút. Ivan Mesík (Heracles) nastupuje pravidelne v holandskej lige, spolu má 1163 minút.
Univerzálny obranca Atlética Madrid Dávid Hancko odohral v tomto ročníku vo všetkých súťažiach 1150 minút. Posledných šesť súťažných zápasov nechýbal ani minútu.
Ako je na tom brankárska jednotka?
Martin Dúbravka odohral všetky zápasy Premier League v drese Burnley, má plnú minutáž (990 minút). Je veľkou oporou tímu, získal cenu za zákrok mesiaca október. V najlepšej súťaži sveta si v tomto ročníku pripísal najviac úspešných zákrokov (46). Najviac zásahov má aj z vnútra šestnástky (32). To, čo predvádza v bráne, je veľkolepá brankárska šou.
Tridsaťšesťročný brankár je slovenským rekordérom v počte štartov, má ich 57.
„Predviedol sériu vynikajúcich zákrokov, ktoré udržali Burnley v hre, a dobre ovládal svoj priestor. Šikovný letný prestup za relatívne nízku sumu,“ hodnotil jeho výkon Matt Scrafton z burnleyexpress.uk.
Dúbravka zamieril z Newcastle United do Burnley pred sezónou. Prestupovú sumu kluby nezverejnili, ale špekuluje sa o čiastke dvoch miliónov libier. Odchovanec Žiliny podpísal ročný kontrakt.