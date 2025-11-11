Hráči Írska hádzali po slovenských novinároch vrecká, aj veľká hviezda sa zľakla

BRATISLAVA. Aréna v Košiciach je dávno vypredaná. Futbalistov Slovenska čaká v piatok (o 20.45 na STVR Šport) kľúčový zápas kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta (2026), v ktorom vyzvú Severné Írsko.
V dejinách samostatnosti sa títo súperi stretli spolu šesťkrát, z toho tri zápasy vyhrali naši reprezentanti. Ale iba jeden súťažný zápas sa hral na Slovensku.
Vráťme sa do minulosti – bol september 2008. Slovensko v prvom zápase kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta (2010) zdolalo Severné Írsko 2:1. Bol to vôbec prvý súťažný zápas pod vedením trénera Vladimíra Weissa, začiatok novej éry.
Slovensko následne prvý a zatiaľ poslednýkrát postúpilo na majstrovstvá sveta. Bol to jediný zo siedmich pokusov o postup na MS, ktorý vyšiel.
Prvý gól dal Martin Škrtel (mal vtedy 23 rokov) a druhý Marek Hamšík (21 rokov). Bol v tom kus symboliky – práve oni dvaja sa stali hlavnými piliermi národného tímu na nasledujúcich desať rokov.
Jeden muž spája
Jeden muž v kádri spája minulosť aj súčasnosť. Vtedy dvadsaťjedenročný Peter Pekarík na jeseň 2008 nechýbal v základnej zostave a figuruje aj v súčasnej nominácii trénera Francesca Calzonu.
Weiss určil za kapitána Miroslava Karhana. Stopérsku dvojicu so Škrtelom tvoril Martin Petráš, dnes agent Denisa Vavra. V strede poľa nastúpil aj Ján Kozák mladší, v útoku Róbert Vittek.
Na lavičke náhradníkov čakal Filip Šebo.
Severní Íri vtedy figurovali v rebríčku FIFA na 32. mieste, Slovensko bolo na tom až o 35 miest horšie.
Naši futbalisti boli v zlom rozpoložení, predtým prehrali štyri zápasy za sebou s celkovým skóre 1:7.
Kvalifikácia o postup na MS 2010
Slovensko - Severné Írsko 2:1 (0:0)
Góly: 46. Škrtel, 70. Hamšík - 81. J. Ďurica (vlastný), ŽK: Hamšík - Gillespie, Evans, Brunt
Rozhodovali: Ivanov - Golubov, Semionov (všetci Rus.)
Diváci: 5445
SR: Senecký - Pekarík, Škrtel, M. Petráš, J. Ďurica - Karhan (75. Zabavník) - Sapara, Kozák, Hamšík - Jakubko (59. Švento), Vittek (84. Mintál)
Severné Írsko: Taylor - Hughes, Evans, Craigan, McCartney - Gillespie (53. Feeney), Baird (78. Shiels), Davis, Clingan, Paterson (66. Brunt) - Healy
„Chlapci na tom neboli psychicky dobre, ja som im však prízvukoval, že majú na to kvalitu. Hovoril som im, že treba ľudí zobudiť a zmeniť myslenie na Slovensku,“ vyhlásil vtedy Weiss. Novým trénerom sa stal koncom júna 2008, keď nahradil Jána Kociana.
Lietali vrecká s vodou
Hostia zo Severného Írska prišli na Slovensko veľmi sebavedomí, veď pár mesiacov predtým zdolali Španielsko, Anglicko, či Dánsko.
Do Bratislavy ich prišli podporiť stovky fanúšikov v zelených dresoch. Zápas mal kurióznu predohru.
Deň pred zápasom sa hráči Severného Írska svojsky odreagovali. V areáli hotela Fórum (dnešný Crowne Plaza) sa konal brífing s médiami. Slovenskí novinári čakali na rozhovory, no zrazu sa nad ich hlavami začali z výšky sypať malé vrecúška s vodou – možno aj kúskami ľadu.
Z balkónov na horných poschodiach ich hádzali niektorí írski hráči.
„Prišli sme vyhrať a ukázať dobrý futbal. My nemáme síce mužstvo plné hviezd, ale dobrý kolektív,“ vravel David Healy. V jeden moment sa aj zľakol. Ani jemu nebolo všetko jedno, keď kúsok vedľa neho dopadlo vrecko. Pozrel sa hore a hodil ironický úsmev.
Do Bratislavy prišiel ako najlepší strelec kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy (2008).
V jedenástich zápasoch dal vtedy neskutočných 13 gólov. Celkovo dal v drese reprezentácie 36 gólov, čo je stále národný rekord.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Severné Írsko
Vlastný gól - Ďurica
Slováci ho však v zápase ubránili. Hralo sa na už zbúranom Tehelnom poli, prišlo iba 5445 divákov. Podľa Weissa úvodné víťazstvo v tejto kvalifikácii jeho zverenci vydreli.
V zápase výrazne upútal už spomínaný Pekarík, ktorý výrazne pomáhal ofenzíve.
Kuriozitou stretnutia bolo, že Slováci strelili štyri góly a zápas sa skončil aj tak 2:1. Domáci viedli po Škrtelovom a Hamšíkovom góle, hostia neskórovali, vlastný gól si dal Ďurica. A rozhodca ešte neuznal podľa všetkého regulárny gól Martinovi Jakubkovi.
Ďurica prežíval vtedy nešťastné obdobie, bol to jeho už tretí vlastný gól v reprezentácii.
V závere Slovákov podržal brankár Štefan Senecký. „Bol to môj najťažší zápas v živote,“ vyhlásil po ňom tréner Weiss. Mal vtedy 43 rokov.
Zápas sa hral vo vysokej vlhkosti a horúčave, ktoré vyčerpávali oboch súperov. Weissov tím sa spočiatku trápil v prechodoch, no po zmene strán sa Slovensko dočkalo odmeny.
Ukončili zlú sériu
„Vstupoval som do svojej prvej kvalifikácie a úvodný krok bol nesmierne dôležitý. Predtým sme podľahli Grécku a na výhru čakali už príliš dlho. Hráčom som vravel, že musíme túto bilanciu zlomiť,“ dodal Weiss.
Slovensko ukončilo zlú sériu, keď predtým nevyhralo od 21. novembra 2007.
„Verím, že nabudúce príde plný štadión a futbal na Slovensku ožije,“ tvrdil Weiss. Prognóza mu vtedy vyšla.
O mesiac neskôr sledovalo zápas proti Poľsku (2:1) na Tehelnom poli takmer 18-tisíc ľudí.
O rok neskôr boli zápasy proti Česku a Slovinsku vypredané. V druhom prípade žiadalo o lístky asi 100-tisíc ľudí.