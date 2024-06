Na ME v atletike sa predstaví 18 Slovákov, najväčšie šance na úspech má Gajanová

Pred dvoma rokmi obsadil Ján Volko vynikajúce štvrté miesto na 100 m a deviate na 200 m, priali by sme si, aby sme podobné úspechy dosiahli aj v tomto roku. Uvedomujeme si však, že mnohí atléti myslia predovšetkým na olympiádu a ME sú iba medzikrokom."

Kvalitné postavenie v rámci 100 m prek. má aj Viki. Títo traja budú určite ťahúni z pohľadu umiestnenia, skúseností i výkonnosti. O nich sa môžeme oprieť, máme však aj množstvo ďalších atlétov, ktorí majú kvalitné postavenie v rebríčku.

Dominik Černý je v chôdzi na 20 km 11. v európskom rebríčku. Predpoklady sa robia ťažko, no máme cieľ jedno umiestnenie do 8. miesta, dva až tri do dvanástky a aspoň päť umiestnení do semifinále, respektíve top 24.

Práve na túto métu máme mnoho kandidátov, ktorí sa pohybujú na hrane tohto umiestnenia. Verím, že ich forma príde práve na majstrovstvách Európy," vyjadril nádej Dubovský.

Európsky šampionát budú môcť slovenskí diváci sledovať v priamych prenosoch na obrazovkách RTVS.