VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji U20 2026

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov si na juniorských majstrovstvách sveta pripísali prvé víťazstvo. Vo svojom druhom zápase v A-skupine v St. Paul zdolali Nemecko 4:1 a urobili dôležitý krok smerom k postupu do štvrťfinále.
Hetrikom ich nasmeroval za triumfom Tomáš Chrenko.
Slovenskí reprezentanti nastúpia na svoj tretí duel v základnej skupine v noci na utorok, o polnoci SEČ vyzvú rovesníkov z USA.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko
Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nemecko (MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026)