VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji U20 2026

Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
Fotogaléria (17)
Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026. (Autor: Andreas Robanser / Puckfans.at)
Sportnet|27. dec 2025 o 23:19
ShareTweet0

Pozrite si zostrih zápasu Slovensko - Nemecko v skupine A na MS v hokeji do 20 rokov 2026.

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov si na juniorských majstrovstvách sveta pripísali prvé víťazstvo. Vo svojom druhom zápase v A-skupine v St. Paul zdolali Nemecko 4:1 a urobili dôležitý krok smerom k postupu do štvrťfinále.

Hetrikom ich nasmeroval za triumfom Tomáš Chrenko.

Slovenskí reprezentanti nastúpia na svoj tretí duel v základnej skupine v noci na utorok, o polnoci SEČ vyzvú rovesníkov z USA.

VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nemecko (MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026)
Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
Brankár Michal Prádel v zápase Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
17 fotografií
Tréner Peter Frühauf v zápase Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Michal Chrenko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.


Tabuľka skupiny A

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

    Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
    Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji U20 2026
    so 23:19
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji U20 2026