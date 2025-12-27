ONLINE: Slovensko - Nemecko dnes, MS v hokeji do 20 rokov 2026 LIVE (skupina A)

Slovensko a Nemecko dnes hrajú zápas skupiny A na MS v hokeji do 20 rokov 2026 v americkej Minnesote.
- Informácie o MS v hokeji do 20 rokov 2026 (prehľad)
- Program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji do 20 rokov 2026
- Program a výsledky Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2026
Zápas hostí Grand Casino Arena v Saint Paul.
Kde sledovať MS U20 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Slovensko - Nemecko na MS v hokeji do 20 rokov 2026 dnes LIVE (skupina A, sobota, výsledok, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta do 20 rokov Skupina A 2025/2026
27.12.2025 o 20:00
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nemecko
Prenos
Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov vstúpili do šampionátu tesnou prehrou 2:3 proti rovesníkom zo Švédska. Švédi využili dve presilové hry a viedli už 2:0, no podarilo sa nám vyrovnať. Päť sekúnd pred koncom druhej tretiny znížil v presilovej hre Pobežal a v 51. minúte dorovnal skóre Tomík.
Švédi však skórovali aj tretíkrát v zápase, keď sa na začiatku 57. minúty presadil Stenberg.
Dnes hráme od 20:00 proti Nemecku. Nemci vo svojom úvodnom vystúpení na MS podľahli USA 3:6.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:00.