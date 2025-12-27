Slováci si pripísali prvé dôležité body. Tabuľka skupiny A na MS v hokeji U20 2026

Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
Fotogaléria (17)
Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026. (Autor: Andreas Robanser / Puckfans.at)
Sportnet|27. dec 2025 o 22:37
ShareTweet0

Pozrite si tabuľku skupiny A po zápase Slovensko - Nemecko na MS v hokeji U20 2026.

Hokejisti Slovenska majú za sebou už aj druhý zápas na MS v hokeji do 20 rokov 2026.

V prvom otváracom dueli najprv nestačili na rovesníkov zo Švédska 2:3, no v druhom zápase už bodovali naplno a zdolali reprezentáciu Nemecka 4:1.

V tabuľke skupiny A tak majú na konte 3 body a patrí im druhé miesto pred Švédskom, ktoré má však jeden zápas k dobru. Na čele tabuľky je reprezentácia USA.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nemecko (MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026)
Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
Brankár Michal Prádel v zápase Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
17 fotografií
Tréner Peter Frühauf v zápase Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Michal Chrenko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.

Pozrite si tabuľku skupiny A na MS v hokeji U20 2026.

Tabuľka skupiny A

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

    Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
    Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji U20 2026
    so 23:19
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Slováci si pripísali prvé dôležité body. Tabuľka skupiny A na MS v hokeji U20 2026