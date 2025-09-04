VIDEO: Pozrite si góly zápasu Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026

BRATISLAVA. Slovenskí futbalisti hrali dnes svoj prvý zápas v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
V úvodnom zápase čelili na bratislavskom Tehelnom poli favorizovanému Nemecku, s ktorým po prvom polčase vyhrávajú 1:0.
Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026 (skupina A)
O prvý gól sa zatiaľ postaral Dávid Hancko v 42. minúte po skvelej prihrávke Davida Strelca.
Útočník FC Middlesbrough sa postaral o ďalší veľký šok, keď krásnou obaľovačkou poslal Slovensko do dvojgólového vedenia.
Pozrite si góly zo zápasu Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
VIDEO: Dávid Hancko a jeho gól na 1:0
VIDEO: David Strelec a jeho gól na 2:0