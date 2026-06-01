Nórsko pred MS zvládlo severské derby. Čierna Hora sa naladila víťazne na Slovensko

Futbalisti Turecka sa skvelo naladili na blížiace sa majstrovstvá sveta, keď v prípravnom zápase zdolali Severné Macedónsko jednoznačne 4:0.
Reprezentácia talianskeho trénera Vincenza Montellu sa na šampionát prebojovala v „slovenskej“ barážovej vetve.
V semifinále triumfovala nad Rumunskom 1:0 a rovnakým výsledkom si zabezpečili postup aj cez Kosovo, premožiteľa Slovenska. Severní Macedónci baráž nezvládli a na svetovom šampionáte sa nepredstavia.
Nórsko zvíťazilo v dueli účastníkov nadchádzajúcich MS nad Švédskom 3:1. O triumfe rozhodli všetkými troma gólmi už v prvom polčase, dvakrát sa presadil Jörgen Strand Larsen.
Čierna Hora zvíťazila v Plovdive nad Bulharskom v prípravnom zápase dvoch neúspešných kvalifikantov na MS 1:0. O jej víťazstve rozhodol v 68. minúte striedajúci Balša Sekulič.
Prípravné zápasy
Turecko - Severné Macedónsko 4:0 (2:0)
Góly: 2. Kökcü, 16. Uzun, 53. Gül, 70. Yilmaz
Nórsko - Švédsko 3:1 (3:0)
Góly: 8. a 37. Larsen, 18. Nusa - 76. Isak
Bulharsko - Čierna Hora 0:1 (0:0)
Gól: 68. Sekulič