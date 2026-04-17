Hokejová šestnástka fantasticky zareagovala na debakel. V prestrelke zdolala Fínsko

Slovenskí hokejisti (Autor: Terka Sabová)
Sportnet, TASR|17. apr 2026 o 22:06
Štyrmi bodmi prispel Dominik Štefan Domonkos.

Turnaj štyroch krajín hokejistov do 16 rokov

Slovensko – Fínsko 6:4 (1:0, 3:1, 2:3)

Góly: 11. Švajda (Domonkos, Norocký), 32. Domonkos (Švajda, Norocký), 32. Domonkos, 35. Bednár (Domonkos, Púrok), 47. Gazdag (Potočka, Lipovský), 56. Potočka (Púrok) – 37. Torkell (Eriksson), 51. Tiilikainen, 53. Oksanen, 55. Mäenpää (Tenhunen, Vahvaselkä).

Rozhodovali: Snášel, Orolin – Mižík, Jonák (všetci SR), vylúčení: 4:2 na 2 min, navyše Vasko (SR) 5+DKZ za krosček, presilovky a oslabenia: 0:0

Diváci: 103

Zostava SR 16: Jaroš – Gazdag, Pecha, Jankulár, Čičmanec, Vasko, Púrok, Margoč, Bojňanský – Potočka, Milanič, Lipovský – Mojžiš, Krizanovic, Bednár – Švajda, Norocký, Domonkos – Bolla, Bičkoš, Sisik

Slovenská hokejová reprezentácia do 16 rokov skvele zareagovala na štvrtkovú prehru 3:11 na Turnaji štyroch krajín v Považskej Bystrici proti Švédsku.

V piatkovom vystúpení zdolala fínskych rovesníkov 6:4. Štyrmi bodmi za dva góly a dve asistencie k tomu prispel Dominik Štefan Domonkos. 

Slováci odohrali kvalitnú prvú tretinu. Do vedenia šli zásluhou Švajdu v 11. minúte, pričom do konca prvého dejstva ubránili aj dve oslabenia pri vylúčeniach Margoča a Bednára. A v druhej tretine prišla slovenská kanonáda. Od 32. minúty po 35. strelili domáci tri góly, dva dal Domonkos, na 4:0 zvýšil Bednár. Až potom sa prebudili aj Fíni.

Tí sa v tretej tretine, navyše za nepriaznivého stavu 1:5, vrátili do hry. Od 51. po 55. minúty znížili tromi gólmi na 4:5, no posledné slovo mali Slováci. Konkrétne Potočka v 56. minúte, keď zvýšil na konečných 6:4.

Informácie pochádzajú z oficiálnej stránky Slovenského zväzu ľadového hokeja.

Hlas po zápase

Martin Štrbák, tréner SR 16: „V porovnaní s prvým zápasom sme zlepšili forčeking v útočnom a strednom pásme. Mali sme dobrý vstup do duelu. Viedli sme 1:0, mohli sme dať aj viac gólov. Zlomovým momentom bola druhá tretina. Súper mal viac z hry, ale my sme ho trestali z brejkových situácií. Dokázali sme dať góly, odskočili sme na 4:0 a neskôr na 5:1. V tretej tretine sme vplývali na chlapcov, aby robili správne veci, napriek tomu sme sa dopustili zbytočných chýb. Fíni znížili, ale záver sme si postrážili. Zaslúžene sme vyhrali.“

    Ďalšia posila Slovenska z NHL na MS v hokeji. Pospíšil sa vyjadril pozitívne
    teraz
