Slováci do 17 rokov dostali vo federálnom derby debakel. Predviedli nevýrazný výkon

Turnaj piatich krajín hráčov do 17 rokov
Slovensko – Česko 1:8 (0:5, 0:1, 1:2)
Góly: 59. Šimončič (Gonšor) – 2. Suchý (Polášek, Komžík), 6. Kovář (Viedemann), 10. Stejskal (Komžík, Beran), 10. Pavlík (Jordán, Polášek), 13. Taliga (Poláček, Tomka), 35. Poláček (Jordán, Taliga), 44. Čančík (Vaníček, Andrle), 60. Poláček (Taliga, Slížek).
Vylúčení: 4:1 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, strely na bránku: 33:59.
Zostava SR 17: Husár (11. Havel) – Lajčín, Kohút, Čongrády, Škripec, Pšenek, Donoval, Klačanský, Zamborský – Halaš, Rychlík, Šimončič – Pisarčík, Šušoliak, Lazovský – Strnádel, Mrva, Čop – Gonšor, Podkonický, Vrabec. Trenér P. Kúdelka.
Slovenská hokejová reprezentácia do 17 rokov utŕžila na Turnaji piatich krajín v Seinäjoki ďalší debakel.
Hoci hrala tretí zápas za tri dni, českým rovesníkom po absolútne nevýraznom výkone podľahla 1:8. O zápase bolo rozhodnuté už v prvej tretine, keďže Slováci prehrávali už v 13. minúte 0:5.