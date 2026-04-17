Mladí Slováci prehrali aj s druhým severským súperom. Rozhodol úsek v tretej tretine

Turnaj piatich krajín hokejistov do 20 rokov
Fínsko – Slovensko 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
Góly: 16. Katavisto (Pärssinen, Somervuori), 31. Sinivuori (Aarvala, Kämäräinen), 47. Aarvala (Kämäräinen, Somervuori), 49. Kouhia (Baggström, Laine), 56. Katavisto (Tukio, Kämäräinen – 43. Šurlák (Baláž).
Vylúčení: 1:6 na 2 min, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, strely na bránku: 36:16.
Zostava SR 20: Brezáni – Lisý, Vajko, Kršák, Rusznyák, Jaroška, Kadlubiak, Rácz, Bajza – Baláž, Marek, Šurlák – Tomík, Tomka, Ďuriš – Potočka, Čunderlík, Ondrejčák – Mišiak, Morávek, Urdák . Tréner P. Frühauf.
Slovenskej hokejovej reprezentácii do 20 rokov nevyšiel ani druhý duel na Turnaji piatich krajín v švédskej Kungsbacke. Fínsku v piatok podľahla 1:5.
Fíni sa v zápase mohli oprieť o presilové hry. Zo šiestich príležitostí využili tri, čo im stačilo na vybudovanie pohotového náskoku.
Slováci rovnako ako v predchádzajúcom súboji so Švédskom pomerne dlhý čas odolávali. V 43. minúte dokonca znížili na priebežných 2:1, no bol to jediný gólový zápis z ich strany. Fíni drámu nepripustili a tromi gólmi rozhodli o triumfe 5:1.
Informácie pochádzajú zo Slovenského zväzu ľadového hokeja.