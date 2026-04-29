    Osemnástka má opäť šancu hrať o medaily. Kde sledovať zápas Slovensko - Dánsko? (TV program)

    Na snímke hráči Slovenska pred začiatkom hokejového zápasu. (Autor: TASR)
    Sportnet|29. apr 2026 o 07:00
    Pozrite si, kde sledovať zápas Slovensko - Dánsko vo štvrťfinále na MS v hokeji U18 2026.

    Vyraďovacia fáza MS v hokeji do 18 rokov sa v stredu začína v Trenčíne a Bratislave.

    Slovenskú reprezentáciu čaká o 18:00 h štvrťfinálový zápas v Trenčíne, keď nastúpi proti výberu Dánska.

    Priamy prenos zo stretnutia vysiela stanica JOJ Šport. Predzápasové štúdio so sprievodným komentárom a analýzami sa začína o 17:40 h.

    Kde sledovať MS v hokeji do 18 rokov v TV?
    Mladí Slováci majú veľkú šancu postúpiť štvrtýkrát za sebou do semifinále a opäť bojovať o cenný kov.

    Na predošlých troch šampionátoch však vždy skončili na nepopulárnom štvrtom mieste. Proti USA a Kanade v boji o bronz prehrali až po predĺžení. Raz nestačili na Švédov.

    Na domácich MS prvýkrát v histórii vyhrali skupinu. Zároveň premiérovo zdolali Kanadu na šampionáte. Okrem zámorského favorita zdolali aj Lotyšsko a Nórsko. Nestačili len na Fínov, ktorým podľahli až po predĺžení.

    Slováci chcú po 23 rokoch získať cenný kov. Vtedy sa v Rusku tešili zo striebra, keď vo finále prehrali s Kanadou. Vo svojej zbierke majú ešte bronz z roku 1999 z Nemecka.

    MS v hokeji do 18 rokov 2026

