Osemnástka má opäť šancu hrať o medaily. Kde sledovať zápas Slovensko - Dánsko? (TV program)

Vyraďovacia fáza MS v hokeji do 18 rokov sa v stredu začína v Trenčíne a Bratislave.
Slovenskú reprezentáciu čaká o 18:00 h štvrťfinálový zápas v Trenčíne, keď nastúpi proti výberu Dánska.
Priamy prenos zo stretnutia vysiela stanica JOJ Šport. Predzápasové štúdio so sprievodným komentárom a analýzami sa začína o 17:40 h.
Mladí Slováci majú veľkú šancu postúpiť štvrtýkrát za sebou do semifinále a opäť bojovať o cenný kov.
Na predošlých troch šampionátoch však vždy skončili na nepopulárnom štvrtom mieste. Proti USA a Kanade v boji o bronz prehrali až po predĺžení. Raz nestačili na Švédov.
Na domácich MS prvýkrát v histórii vyhrali skupinu. Zároveň premiérovo zdolali Kanadu na šampionáte. Okrem zámorského favorita zdolali aj Lotyšsko a Nórsko. Nestačili len na Fínov, ktorým podľahli až po predĺžení.
Slováci chcú po 23 rokoch získať cenný kov. Vtedy sa v Rusku tešili zo striebra, keď vo finále prehrali s Kanadou. Vo svojej zbierke majú ešte bronz z roku 1999 z Nemecka.