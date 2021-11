Rozhodcu veľkého zápasu tajili do poslednej chvíle. Nakoniec prišla aj šéfka komisie

V ťaháku 17. kola piatej ligy Východ ŠK Sokol Pozba – ŠK Termál Podhájska nechýbala v hľadisku ani pyrotechnika, zato gólu sa nevídane početná návšteva nedočkala. S konečným bezgólovým rezultátom boli nakoniec spokojnejší hostia zo susednej Podhájskej, veď po vylúčení ich hráča v 23. minúte to s nimi nevyzeralo ktovieako.

Hodinu pred zápasom roka na Šuriansku sa v Pozbe nakoniec objavil treťoligový arbiter Zsolt Fehér a do najmenšej dediny piatej ligy si ho prišla osobne skontrolovať v pozícii delegáta stretnutia rovno šéfka Komisie rozhodcov ZsFZ Alena Jančoková-Žáčiková.

POZBA. Pred sobotňajším šlágrom celej jesennej časti piatej ligy Východ na západe Slovenska nebolo do poslednej chvíle známe, kto tento ostro sledovaný duel prvého s druhým bude pískať.

K špeciálnemu derby zápasu susedov treba dodať i to, že ešte pred štyrmi rokmi tvorili aktuálne prvé dva tímy piatej ligy jeden klub a Pozba hrala ako béčko Podhájskej o súťaž nižšie.

K šlágru, ktorému chýbalo iba gólové korenie sa vyjadril tréner FK Sokol Pozba Marek Szegény. „Stretli sa dve vyspelé mužstvá, z ktorých ani jedno nechcelo úplne otvoriť hru. Prvých dvadsať minút sme boli herne jasne lepší, no na hrote nemáme vysokého hráča, ktorý by sa dokázal na ťažkom teréne presadiť napríklad nejakou hlavičkou. Prekvapilo ma však, ako zatiahnutá hrala Podhájska. Na takomto teréne bol ten „autobus“ pred šestnástkou pre nás naozaj priveľkou prekážkou.“

V 57. minúte predviedli rýchlu akciu domáce útočné tykadlá, ale ani dobrý center Tomáša Benká Matúš Predajniansky nepretavil na vytúžený gól. Neujala sa ani nebezpečná hlavička Tomáša Krnčana, ale to už rozchytaný Lukáš Norovský vo svojej šestnástke dominoval. V 90. minúte ešte pohrozila šancou Podhájska, ktorá si za predvedený výkon v hre bez vylúčeného hráča bod zaslúžila. Celú jeseň – ako jediná – neprehrala a aj preto si bude cez zimu hovieť na najvyššom stupienku.

Kto čakal, že po obrátke oslabený líder kondične odpadne, mýlil sa. Hra sa dokonca vyrovnala a skúsení hostia hrali až do konca vyrovnanú partiu.

Aj v ďalšom priebehu mali domáci navrch, no iba po šestnástku. Tam stačila obrana lídra na čele s výborným Petrom Vargom lopty s prehľadom odvracať.

Inak, vynikajúci arbiter Zsolt Fehér s červenou kartou neváhal, no Sásikova „provokácia“ mu na diaľku unikla. Lenže, nevšimol si ju ani jeho prvý asistent, ktorý stál blízko.

Druhý dôležitý moment sa udial v 23. minúte. Keď boli súperi v enormnom nasadení a svoje už hrali aj emócie, v novozámockom okresnom derby ešte priliala olej do ohňa „levická“ estrádna vložka. Skúsený „Pozban“ z Levíc a záložník s veľkým prehľadom v hre Marián Sásik poštipol na zadnej časti tela spolurodáka Romana Szabá, ktorý mu to - prudkým sotením - okamžite vrátil. Nasledoval teatrálny pár a – červená karta pre Szabá, ktorý oslabil svoju Podhájsku v najnevhodnejší čas.

A čo hovorí na vylúčenie tréner hostí, ktorý bol priamo na hracej ploche. „Ja som stál ďalej a z tej pozície nebolo celú situáciu dobre vidieť. Ale áno, náš Roman Szabó je trochu prchkej povahy a ďalší Levičan Marián Sásik to dobre vedel. Práve preto ho provokoval a zámer mu vyšiel. A že ho pred sotením aj poštipol? Možno áno, obaja súperi však máme po bode a po zápase sme sa v dobrom rozišli,“ usmial sa tréner lídra súťaže.

Prvý tím súťaže si udržal neporaziteľnosť aj po zápase v Pozbe, s tým musel byť spokojný aj hrajúci tréner ŠK Termál Podhájska Alexander Soboňa. „Vzhľadom na priebeh zápasu určite sme spokojní, no ak by nedošlo k vylúčeniu nášho hráča, myslím si, že naša trénovanosť by sa v druhom polčase prejavila ešte viac a možno ten jeden gól by sme dokázali streliť.“

Uznať však treba aj kvality súpera, nám jednoducho chýbala finálna prihrávka. Zimujeme síce druhí, no pred jarnými odvetami je všetko otvorené,“ zakončil Marek Szegény.

A ako videl domáci kouč situáciu pred červenou kartou? „Marián Sásik najskôr vyčítal Romanovi Szabóovi, ako prehnane dohrával predchádzajúci súboj s našim Marekom Lontošom a že či ho potom aj poštipol, to neviem, lebo hra už medzitým bola na opačnej strane. Poviem však, že červená karta nám skôr uškodila, pretože hostia sa po nej zatiahli ešte viac.

„Ešte v minulom kole som v domácom zápase so Svodínom pocítil pri streľbe na bránku bolesť v zadnom stehennom svale a hneď som vedel, že je zle. Nechal som sa vystriedať a v týždni pred Pozbou som na radu lekára ani netrénoval. Pred samotným zápasom sme sa dohodli, že to skúsim, no po pár minútach som to vzdal a ešte viac neriskoval,“ vysvetlil najlepší kanonier súťaže Nagy, ktorý má pred druhým Svodínčanom Adamom Kanyicskom náskok až deviatich gólov.

Líder súťaže trénuje trikrát do týždňa a o body prišiel v 17-kolovej súťaži päťkrát iba po remízových rezultátoch. „Mrzí ma iba jedna remíza. Tá v Mužli, kde sme v 11. kole hrali 2:2, hoci sme v zápase jasne dominovali. Vyrovnávajúci gól sme totiž dostali v poslednej minúte, keď nášmu brankárovi vypadla lopta nešťastne z rúk a Shyrokov ho následne prestrelil. S celou jeseňou sme však veľmi spokojní,“ hovorí 41-ročný hrajúci tréner.

V prvom polčase sa hralo najmä na polovici Podhájskej, no v 32. minúte sa dostal do veľkej šance na opačnej strane Adam Konvický, ktorý ju zahodil. Len dve kolá predtým pritom podobnú šancu Peter Nagy v Komjaticiach za rovnako bezgólového stavu s prehľadom premenil...

„Po striedaní Petra Nagya a vylúčení Romana Szabóa sme museli plány trochu upraviť a boli by sme spokojní aj s bodom, čo sa nám nakoniec aj podarilo,“ nič netajil hrajúci tréner Soboňa, ktorý je kovaný defenzívny záložník, no i tak sa v priebehu zápasu posunul vyššie. „Ešte z treťoligových hráčskych čias som mal aj ofenzívnejšie návyky a hore som chcel aspoň si vypýtať nejaký faul a podržať loptu v bezpečných priestoroch,“ hovorí otvorene.

„V zápase na Pozbe sa ukázalo, ako dôležitá je pre mužstvo dobrá trénovanosť. Jednoducho, nezlomili sme sa ani pri zlom vývoji a uhrali to, po čo sme si prišli,“ zdupľoval Soboňa.

Vyššie by mali ísť obaja a asi aj tretí

Po jesennom finiši bude dosť času bilancovať, no v tejto chvíli to vyzerá tak, že do štvrtej ligy Juhovýchod postúpia po naplánovanej reorganizácii súťaží (ktorá stále platí) z piatej ligy Východ prví dvaja a možno aj tretí v poradí.

Zatiaľ sú to teda Podhájska a Pozba, no dosť pravdepodobné je, že cesta vyššie bude v lete otvorená aj pre bronzového v konečnom poradí.

Po vynikajúcom jesennom finiši sa na tretiu priečku prešmykol nakoniec FC Veľký Kýr, ktorý posledné štyri majstráky vyhral so skóre 18:4 a práca trénera Jaroslava Kostolániho slávi úspech.

Na štvrtej priečke prezimuje MŠK Želiezovce, ktorý vyhral dokonca päť posledných jesenných kôl.

Iba o skóre zimujú piate Šurany, ktoré v posledných šiestich kolách prehrali iba v Okoličnej najtesnejšie 1:0 a zvyšných päť zápasov zverenci Mariana Huríka vyhrali so skóre 16:5.

Teraz to vyzerá tak, že trio 32-bodových (Veľký Kýr a mestečká Želiezovce a Šurany) by sa malo v jarných odvetách pobiť o prípadnú tretiu miestenku na ceste do štvrtej ligy.

Ak by ale napríklad štvrté Želiezovce neprehrali doma hneď v prvom kole so Zemným (1:2) alebo v deviatom tiež na vlastnom trávniku so Salkou (2:3), či piate Šurany v ôsmom doma s Komjaticami (0:3) mohli v odvetách možno ešte aj ponaháňať duo jesenných suverénov.

Každopádne, v bitke o konečný bronzový stupienok bude mať veľkú výhodu Veľký Kýr, ktorý bude mať na jar Želiezovce a aj Šurany doma. A tam vedia Bátorovci spolu s „hetrikovým“ špecialistom Verbírom neraz roztočiť veľký kolotoč.

Až na jar však uvidíme, komu sa bude nakoniec najviac točiť hlava.