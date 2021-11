Posledné dva góly dal brankár. Obrovskú výhru venujú predsedovi k narodeninám

Už do prestávky bolo o osude stretnutia rozhodnuté, domáci vyhrali prvý polčas 6:2.

„Prišiel sem v roku 2016 za prácou. Sme veľmi radi, že ho máme. Je to skvelý futbalista i človek,“ hrdinu zápasu chválil kapitán ŠK Zornička Riečka Ivan Širka.

Keď sme si vypracovali pohodlný náskok, bola to exhibícia. Množstvo šancí sme aj zahodili,“ opísal.

„Súperi prišli len deviati. Zápas sme odložili, no oni sa aj tak nezišli. Napriek tomu sme si s chuťou zahrali a zápas mal dobré tempo.

Zaujímavosťou je, že posledné dva góly dal náhradný brankár Adrián Eliaš, ktorý hrá sporadicky v útoku.

„Víťazstvo venujeme nášmu predsedovi klubu Milanovi Petráňovi, ktorý týždeň predtým, keď sme v Dolnej Lehote vyhrali bez brankára 4:0, oslavoval 67. narodeniny.

Je to zanietený človek, bez ktorého by futbal v Riečke nefungoval. Ďakujeme mu za všetko, čo pre nás robí,“ dodal Širka.

Najlepší útok v súťaži

Vďaka vysokej výhre bude Riečka zimovať na treťom mieste tabuľky. Zo 74 strelenými gólmi potvrdila najlepší útok v súťaži.

„S umiestnením sme veľmi spokojní. Na to, že hráme úplne bez tréningov je to fantastický výsledok. Máme však široký káder, do jesennej časti zasiahlo až 28 hráčov, teda každý zápas hral niekto iný,“ prezradil.