Piatoligista získal hráča, ktorý dal za Slovan nie dávno gól mesiaca

PODHÁJSKA. ŠK Termál Podhájska vyhral jesennú časť piatej ligy Východ ZsFZ aj zásluhou osvedčeného ostrostrelca Petra Nagya, ktorý dal v 17 jesenných kolách až 26 gólov z celkových 45 svojho tímu, teda väčšiu polovicu. Ešte pred vyvrcholením prvej polovice súťaže, v ktorom prvá Podhájska remizovala v poslednom jesennom kole na pôde druhej Pozby (0:0) sa tréner Sokola Pozba Marek Szegény veľavravne spytoval, čo bude Podhájska robiť, keď sa jej prípadne zraní strelec Nagy. Ten sa nakoniec kolo pred očakávaným šlágrom jesene a susedským derby zápasom aj zranil a hoci to na Pozbe v úvode pikantnej bitky na trávniku skúšal, po desiatich minútach sa musel nechať vystriedať.

Líder síce vytúžený bod nakoniec zaslúžene získal, ale v 17 jesenných kolách - vôbec po prvýkrát – nestrelil gól. Hrajúci tréner polovičného majstra ŠK Termál Podhájska Alexander Soboňa pripomína, že od 20. minúty hralo jeho mužstvo v polovici novembra na ťažkom teréne oslabené o vylúčeného hráča, no faktom zostáva, že bez najlepšieho strelca celej súťaže vyšlo strelecky premiérovo naprázdno. Parádna návšteva, ktorá na pútavom vyvrcholení piatoligovej jesene bola, videla aj zahodenú šancu hostí, ktorej podobnú len dve kolá predtým v Komjaticiach za rovnako bezgólového stavu Peter Nagy s prehľadom premenil a jeho mužstvo si po víťazstve 2:0 viezlo tri boby. K topstrelcovi získali bývalého hráča Slovana Možno aj v súvislosti s rozložením streleckého potenciálu získal hlavný ašpirant na postup do štvrtej ligy z Podhájskej počas zimnej prestávky do svojich služieb veľkú posilu.

Tvrdošovčan Kevin Kele išiel cez ŠK Šurany a Duslo Šaľa najskôr do starších žiakov Slovana Bratislava, a keď už hrával za juniorský tím belasých, tak ho grécky tréner Nikodemos Papavasiliou vytiahol do A mužstva belasých. Jeho čas prišiel vo fortunaligovom zápase ŠK Slovan Bratislava – MFK Skalica, na ktorý nastúpil ako ani nie 18-ročný prvýkrát v základnej zostave. Trénerovi sa za dôveru odmenil úvodným gólom tesne pred prestávkou a Slovan nakoniec zvíťazil 2:0. Fanúšikovia najvyššej súťaže potom rozhodli, že Keleho zásah proti Skalici bol najkrajším gólom mesiaca apríl 2016 na fortunaligových trávnikoch, pričom druhý skončil gól Ibrahima Rabiua z AS Trenčín. Stredopoliar, pôvodom z Tvrdošoviec, tak prepísal históriu ankety a stal sa jej najmladším víťazom, keď zúžitkoval kolmú prihrávku Marka Milinkoviča a obstrelil vybiehajúceho brankára Skalice Fišana.

V šlágri jesene V.ligy Východ Pozba – Podhájska (0:0) sa body delili. Zľava hostia Peter Varga (4), Adam Konvický (77) a Lukáš Magdolen (16). (Autor: Juraj Martinec)

Jeho cesta potom viedla cez druholigové Komárno a treťoligové Veľké Ludince do rakúskeho SC Bad Sauerbrunn. No a túto zimu sa dohodol s ambicióznym piatoligistom ŠK Termál Podhájska. “Kevina Keleho som poznal z Veľkých Ludiniac, kde sme spolu hrali,” hovorí hrajúci tréner ŠK Termál Alexander Soboňa. “Hrá na pozícii krajného záložníka a verím, že nám v odvetách pomôže naplmiť náš cieľ. So zimnou prípravou som spokojný, pretože mala veľmi dobrú úroveň. Absolvovali sme v nej aj päťdňové sústredenie v Čiernom Balogu, ktoré nám vyšlo tiež. Doma trénujeme trikrát do týždňa, plus hráme prípravný zápas. Dôležité je, že dochádzka hráčov na tréningy bola optimálna,” zdôraznil hrajúci kouč, ktorý si vyslovene zakladá na tréningovom procese tímu. Napokon, v ťaháku jesene Pozba – Podhájska sa mu to nesmierne vyplatilo. Veď divák, ktorý trochu meškal, snáď ani nepostrehol, že líder hrá oslabený o vylúčeného hráča...

Podhájska hrala túto zimu prípravné zápasy najmä v susednej Radave, kde otvorili ihrisko s kvalitným umelým trávnikom, aký nevidieť široko-ďaleko. ŠK Termál si tam zmeral sily napríklad aj s treťoligistami Kalnou nad Hronom, ktorej podľahol 8:2 či Imeľom, s ktorým prehral 1:0. No a napríklad proti piatoligovým Nevidzanom (3:2) sa strelecky presadili Peter Nagy a čerstvá posila Kevin Kele, ktorí mierili presne aj proti Hontianskej Vrbici (3:0), pričom Kele dal dva góly. Kele: Vukomanovič si myslel, že simulujem „V rakúskej prvej Landeslige som hral za SC Bad Sauerbrunn dve sezóny, no zmenil som prácu a dlhé cestovanie mi už vôbec nevyhovovalo. Hlavne preto som sa dohodol s Podhájskou, kde hrá aj môj kolega z práce Ihor Lovska, s ktorým som hral za Šaľu. No a z Veľkých Ludiniec som sa poznal aj s hrajúcim trénerom Alexandrom Soboňom,“ osvetľuje pozadie svojho príchodu zo súťaže v Rakúsku do Podhájskej stále iba 23-ročný stredopoliar. „V podstate mi je jedno, z ktorej strany záložnej formácie hrám, o čosi lepšie sa mi však predsa len nastupuje z ľavej strany. V Podhájskej som od začiatku zimnej prípravy a verím, že mužstvu pomôžem v odvetnej časti čo možno najviac k úspešným výsledkom.“ A aké má rodený Tvrdošovčan spomienky sa bratislavský Slovan? „Len tie najlepšie. Hral som tam od starších žiakov, postupne som nastupoval väčšinou medzi staršími spoluhráčmi a musím povedať, že Slovan sa mi vryl do srdca. Od trénerov a ľudí naokolo v každej kategórii až po A mužstvo, každý so mnou jednal vyslovene férovo. Až na trénera Vukomanoviča, ktorý prišiel po Papavasiliouvi.

Zo zápasu 9. kola Podlužany – Podhájska (0:2) vľavo v modrom opora Podhájskej Kamil Pavlatovský. (Autor: ŠK Podlužany)

Ivan Vukomanovič ma poslal do béčka, pretože si myslel, že simulujem. Ja som mal ale naozaj problémy so zapálenými členkami, ale nevedelo sa prísť na príčinu. Až neskôr sa zistilo, že to súviselo s bolesťou zubov,“ opísal svoj koniec s profesionálnym futbalom v prvoligovom tíme K. Kele, ktorý spomína najradšej na spoluhráčov Róberta Vitteka, Kornela Salátu a Tamása Priskina. A prezradil aj to, ako sa vlastne do prvého mužstva belasých dostal. „Po čase mi bolo povedané, že tréner Papavasiliou si bol pozrieť v zápase Slovan B – Žilina B (1:0) iného môjho spoluhráča. Mne sa vtedy celkom darilo, strelil som aj víťazný gól a tréner mi odkázal, aby som prišiel na tréning áčka. Po istom čase ma prvýkrát postavil od prvej minúty v domácom zápase proti Skalici, v ktorom som aj skóroval, vyhrali sme 2:0 a môj gól označili za gól mesiaca. Pamätám si však, že v tom mesiaci padli vo Fortunalige, podľa mňa, aj krajšie góly,“ obzrel sa šesť rokov dozadu rýchlonohý futbalista. Odstúpením Zemného by prišli o prvé miesto Osemnásťčlenná piata liga Východ má v tejto sezóne aj niekoľko slabších článkov, no už pred jej začiatkom bolo viac-menej jasné, že o prvé miesto sa budú biť hlavne dvaja rivali a čakal sa mimoriadne dramatický a aj pikantný súboj.

Jeho hlavných aktérov totiž nielenže delí iba päť km, ale spája ich aj nedávna spoločná klubová minulosť, keď hrali, ako áčko a béčko, v dvoch rôznych súťažiach. Po uplynulej jeseni sa nakoniec tešila z polovičného titulu Podhájska a treba uznať, že zaslúžene. Nielen preto, že si Soboňov tím udržal neporaziteľnosť, ale hlavne preto, ako zvládol jesenné „finále“. Tým bol priamy zápas o titul polovičného majstra Pozba – Podhájska (0:0), v ktorom napriek oslabeniu o vylúčeného hráča od 23. minúty s prehľadom získal potrebný bod. Lenže, kým Podhájska začínala zimnú prípravu ako líder súťaže, tak ju končí – s najväčšou pravdepodobnosťou - ako druhý v poradí. Z prípadného zimného odstúpenia Zemného vyťaží práve druhá Pozba. Tá totiž v Zemnom iba remizoval 0:0, pričom zahodila dva pokutové kopy, kým Podhájska doma Zemné zdolala 1:0.

V Podlužanoch zvyšoval na konečných 2:0 pre Podhájsku Adam Konvický (24), ktorý však v klube nečakane skončil. (Autor: ŠK)

No a po odrátaní výsledkov Zemného sa v novej tabuľke zmení aj líder, ktorým sa stanú Pozbania. Podľa našich informácií je situácia v kádri Zemného nedobrá a pred tohtovíkendovým prvým jarným kolom sa už len čaká na oficionality zo strany klubu. Hrajúci tréner po jeseni 15. TJ Agro Zemné Martin Mach nič nezakrýval. „Mužstvo netrénuje, väčšina hráčov si už našla nové kluby a piatoligová jarná časť je prakticky stratená,“ povedal kormidelník, ktorý mal po letnom príchode k mužstvu inú predstavu. „Počas zimnej prípravy sme klesli z prvého miesta na druhé, ale je pravda, že v príprave sme s mužstvami z tretej ligy prehrali,“ snažil sa obrátiť nepríjemnú realitu na žart lodivod Podhájskej Alexander Soboňa, ktorý sa bude opäť spoliehať hlavne na dobrú trénovanosť svojho mužstva. Jediný konkurent z Pozby Jeho najväčší a pri všetkej úcte k ostatným účastníkom piatej ligy asi aj jediný konkurent v boji o prvé miesto Sokol Pozba však vyťažil zo situácie v Zemnom hneď dvakrát. Nielenže poskočí v tabuľke z druhého miesta na prvé, ale zo už Zemného získal aj dvoch hráčov, bratov Lukáša a Tomáša Pristačovcov, ktorí sú odchovancami Dvorov nad Žitavou. So založenými rukami ale nezimovala ani Podhájska, ktorej spomínaná zimná posila Kevin Kele bude na jar zaiste najväčším lákadlom celej súťaže, no keďže v tíme Podhájskej sa najnovšie vynoril „levický personálny otáznik“, vedenie sa tesne pred prvým jarným kolom obzerá po ďalších prípadných posilách. No a keďže Zemné už svojich legionárov nepotrebuje, v Podhájskej skloňujú napríklad aj meno Martina Macha, ktorého už vidia vo svojom útoku. V sobotňajšej generálke na prvé jarné kolo zvíťazila Podhájska v Žemberovciach 11:3, keď góly ŠK strelili: Martin Mach 4, Kevin Kele 2, Peter Nagy 2, Maroš Sládeček, Alexander Soboňa a Boris Polák.