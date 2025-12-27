Littlerova kariéra mohla vyzerať úplne inak. V detstve mu diagnostikovali očnú chorobu

Anglický šípkar Luke Littler priznal, že ako dieťa trpel škuľavosťou. Povedal to počas prebiehajúcich majstrovstvách sveta v Londýne, kde obhajuje titul svetového šampióna.
Littler, ktorý sa vlani stal vo veku 17 rokov najmladším majstrom sveta v histórii, absolvoval ako dieťa operáciu.
„Keď som mal štyri alebo päť rokov, problém sa vyriešil. Ani si na to nepamätám,“ uviedol Angličan pre agentúru DPA. Na otázku, či by hral inak, keby zákrok nepodstúpil, odpovedal:
„Ktovie?“ Osemnásťročný Littler sa na šampionáte posunul už do 3. kola, v ktorom ho v sobotu večer čakal súboj s Rakúšanom Mensurom Suljovičom.