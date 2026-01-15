Hriešnik spoznal svoj trest za doping. Zobrali mu aj prémiu za víťazstvo na MS

Dom Taylor dostal dištanc na šesť mesiacov pre dopinngový nález na majstrovstvách sveta v šípkach 2026. Zároveň prišiel aj o 25-tisíc libier, ktoré si pôvodne odniesol z turnaja.
V decembri počas šampionátu neprešiel dopingovou kontrolou. V 2. kole sa tak nepredstavil proti Jonnymu Claytonovi, ktorý automaticky postúpil do 3. kola.
Už od začiatku sa mu na turnaji príliš nedarilo. Taylor v prvom kole zdolal Švéda Oskara Lukasiaka 3:0, aj keď jeho výkon nebol žiadnou hitparádou. Priemer na tri šípky mal menej než 86 bodov, no jeho súper sa nedostal ani cez 80-bodovú métu.
Na tlačovej konferencii vtedy dostal nielen otázky k zápasu, ale aj ohľadom posledných 12 mesiacoch, počas ktorých už raz suspendovaný bol.
Angličan sa mal v novembri 2024 predstaviť na podujatí Players Championship Finals, ale na jeho zápas s Michaelom Smithom nedošlo. Úrad pre reguláciu šípok (DRA) mu totiž pozastavil činnosť pre pozitívny test na doping.
Pôvodne mu hrozil až dvojročný zákaz, no napokon sa ukázalo, že látka nezvyšovala jeho výkon a že ju užil mimo súťaží. Iba mesačný trest však spôsobil, že prišiel o premiéru na MS, kde ho nahradil Robert Owen.
"Je to najväčšie sklamanie môjho života. Spamätal som sa a teraz som mu," uviedol Taylor, pričom sa zdalo, že sa zo svojich chýb skutočne poučil.
Teraz si oddýchne od profesionálnych šípiek minimálne na šesť mesiacov.