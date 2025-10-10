Ako Calzona vyriešil kľúčové absencie? Zostava Slovenska proti Severnému Írsku

BRATISLAVA. Slovenskí futbalisti pokračujú dnes v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Októbrový zraz otvoria zápasom v Severnom Írsku.
Tréner Francesco Calzona poslal na ihrisku jedenástku hráčov, ktorí sa pokúsia o zisk ďalších troch bodov do tabuľky skupiny A.
V bráne bude, ako tradične, Martin Dúbravka. Pred ním sa predstavia Adam Obert, Milan Škriniar, Norbert Gyömbér a Ľubomír Šatka.
V strede poľa budú Patrik Hrošovský, Ondrej Duda a Matúš Bero. V útoku sa predstaví Leo Sauer, David Strelec a Ivan Schranz.
Zápas štartuje o 20.45 h a vysiela ho STVR Šport. Textový online prenos si budete môcť pozrieť na Sportnet.sk.
Zostavy zápasu Severné Írsko - Slovensko
Severné Írsko: Peacock-Farrell - Ballard, McNair, Hume - Bradley, Gailbraith, Charles, McCann, Devenny - Reid, Price
Slovensko: Dúbravka - Obert, Škriniar, Gyömbér, Šatka - Hrošovský, Duda, Bero - L. Sauer, Strelec, Schranz
Tabuľka skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026
