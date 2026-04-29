Bizarný turnaj na Slovensku. Zámorské veľmoci skončili, Lotyši píšu históriu

Také majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov ešte nikdy neboli. Šampionát v Trenčíne a Bratislave vojde do histórie senzačným zložením semifinále.
O medaily si v piatok a sobotu zahrajú Švédsko, Česko, Lotyšsko a Slovensko.
"Neuveriteľné," komentoval zloženie semifinálových dvojíc reportér The Athletic Scott Wheeler.
O najväčšie prekvapenie sa postarali vo štvrtok Lotyši, ktorí vyradili Američanov po výhre 5:2.
Výborný výkon podal brankár Patriks Plumins, ktorý mal 43 úspešných zákrokov.
Plumins si už v aktuálnej sezóne vyskúšal seniorský hokej v najvyššej lotyšskej súťaži, kde chytá za tím Zemgale.
Američania sú historicky najúspešnejší tím MS U18. Od roku 2002, keď získali svoje prvé zlato, ani raz nechýbali v bojoch o medaily. Až teraz. Zatiaľ pozbierali 11 zlatých, 6 strieborných a 4 bronzové medaily. Najhoršie umiestnenie dosiahli ešte na MS v roku 2000 - 8. miesto.
Pre Lotyšov je účasť v semifinále najväčší úspech v histórii, v tejto fáze turnaja nikdy nehrali. Ich maximom bolo doteraz 7. miesto z roku 2022.
Druhý zámorský tím Kanada stroskotal vo štvrťfinále na Švédsku.
Kanaďania nebývajú na MS 18 takí dominantní ako Američania. Aj preto, že v zámorí vrcholia v čase MS 18 juniorské súťaže, čo ovplyvňuje silu kanadských výberov.
Z posledných desiatich šampionátov sa javorové listy nedostali cez štvrťfinále šesťkrát, ale na druhej strane z posledných piatich MS, tri vyhrali (2021, 2024 a 2025).
Slovensko postúpilo medzi najlepších štyroch štvrtý raz po sebe. Na uplynulých troch turnajoch skončilo zakaždým štvrté.
V roku 2023 prehrali v súboji o bronz po predĺžení 3:4 s Kanadou, v roku 2024 so Švédskom 0:4 a minulý rok po predĺžení 3:4 s USA.
Jediné dve medaily z tejto vekovej kategórie získali Slováci ešte v dávnej minulosti. Na premiérových MS 1999 bronz a v roku 2003 striebro.
Semifinálové zápasy sa hrajú v piatok 1. mája v Trenčíne. Najskôr nastúpi o 15.00 Slovensko proti Lotyšsku a potom o 19.00 Švédsko proti Česku.