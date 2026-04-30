Infantino bez eskorty v Kanade. Sprievody sú vyhradené pre hlavy štátov, uviedla polícia

Kanadská polícia zamietla žiadosť o policajný sprievod pre prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina v súvislosti s kongresom vo Vancouveri.
Podľa veliteľa policajného oddelenia ľudia z vedenia riadiaceho orgánu svetového futbalu nespĺňajú štandardy medzinárodne chránenej osoby.
Žiadosť podľa FIFA podali miestni organizátori.
O zamietnutí informovala agentúra AP na základe vyjadrenia Dona Chapmana, šéfa tamojšieho policajného oddelenia.
„Formálne sprievody, pri ktorých sa zastavuje doprava, sú vyhradené pre hlavy štátov. Keďže FIFA nemá oficiálne právo na takýto sprievod, pre ktorý by sme okrem iného museli uzavrieť cesty a križovatky, sme preto zamietli.“
Hovorca FIFA tvrdí, že riadiaci orgán „nikdy nepožiadal o špecifickú úroveň policajnej ochrany pre prezidenta Infantina“.
O eskort mali podľa FIFA požiadať tamojší organizátori a ich požiadavky boli v súlade s postupmi pri podobných podujatiach. Šéf svetového futbalu o žiadosti údajne nevedel.
Vancouver je jedno zo 16 dejísk tohtoročných majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku a bude hostiť sedem stretnutí.
Vo štvrtok sa tu od 18.00 SEČ zároveň uskutoční kongres FIFA, na ktorom sa stretnú zástupcovia 211 členských štátov.