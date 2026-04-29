Pôvodných 727 miliónov nestačilo. Môžeme pomôcť bezprecedentným spôsobom, tvrdí Infantino

Prezident FIFA Gianni Infantino. (Autor: TASR/AP)
TASR|29. apr 2026 o 09:02
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) rozhodla o navýšení finančného balíka pre účastníkov tohtoročných majstrovstiev sveta (11. júna - 17. júla) v USA, Kanade a Mexiku.

Celkovo si 48 tímov rozdelí o 15 percent viac oproti pôvodnému plánu, dostať by mali približne 871 miliónov dolárov.

FIFA sa rozhodla učiniť zmenu na základe diskusií s jednotlivými zväzmi. Medzi účastníkmi z Európy totiž panovala obava z toho, že finančne prerobia na účasti na svetovom šampionáte.

Pôvodne sa malo deliť 727 miliónov dolárov medzi účastníkov záverečného turnaja.

„FIFA je hrdá na to, že z pohľadu financií je v doteraz najlepšej situácii. Môžeme tak všetkým našim členom pomôcť bezprecedentným spôsobom.

Toto je ďalší príklad toho, ako sa prostriedky opäť investujú do futbalu,“ citovala agentúra DPA prezidenta FIFA Gianniho Infantina.

